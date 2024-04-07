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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

صلاح
صلاح

حصد محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة رجل المباراة أمام مانشستر يونايتد التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد (فيديو)


وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بهدفين لكلاهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان صلاح سجل هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد عبر ركلة جزاء بعد تأخر الريدز بهدفين لهدف.


ذلك بعدما تعرض هيرفي إيليوت لإعاقة من لاعب مانشستر يونايتد ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز، ينجح صلاح في تسجيلها داخل الشباك في الدقيقة 84.


ووضعت الرابطة باب التصويت أمام الجماهير لاختيار رجل مباراة اليوم بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وحصل محمد صلاح على أعلى تصويت، بعدما تم اختياره كرجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، متفوقا على ماينو لاعب مانشستر يونايتد، وزميله لويس دياز.
حصل محمد صلاح على نسبة 38% فيما حصل ماينو على 28.9% فيما تحصل دياز على نسبة 14.4%.

 

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