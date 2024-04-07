محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

حصد محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة رجل المباراة أمام مانشستر يونايتد التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بهدفين لكلاهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان صلاح سجل هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد عبر ركلة جزاء بعد تأخر الريدز بهدفين لهدف.



ذلك بعدما تعرض هيرفي إيليوت لإعاقة من لاعب مانشستر يونايتد ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز، ينجح صلاح في تسجيلها داخل الشباك في الدقيقة 84.



ووضعت الرابطة باب التصويت أمام الجماهير لاختيار رجل مباراة اليوم بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، وحصل محمد صلاح على أعلى تصويت، بعدما تم اختياره كرجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، متفوقا على ماينو لاعب مانشستر يونايتد، وزميله لويس دياز.

حصل محمد صلاح على نسبة 38% فيما حصل ماينو على 28.9% فيما تحصل دياز على نسبة 14.4%.