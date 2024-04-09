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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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بيلينجهام وفينيسيوس يقودان تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي


وتنطلق موقعة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في التاسعة من مساء الليلة، في المباراة التي يشهدها ملعب "سنتياجو بيرنابيو" معقل الميرينجي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول، 
خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.
خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هالاند.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء: إيدرسون، كارسون، دوكو، دي بروين، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، ماتيوس نونيز، بوب، ريكو لويس.
ومن المقرر خوض مواجهة الإياب بين الريال والسيتي  في السابع عشر  أبريل الجاري، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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