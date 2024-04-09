القوات الروسية تستخدم محطات ستارلينك في أوكرانيا

تستخدم القوات الروسية في أوكرانيا محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على نطاق واسع، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال. ويشير المنشور إلى أن المحطات، التي طورتها شركة SpaceX التابعة لشركة Elon Musk، تُستخدم لتنسيق الهجمات في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام محطات Starlink في ساحة المعركة للتحكم في الطائرات بدون طيار وغيرها من أشكال التكنولوجيا العسكرية.

وتصل المحطات إلى القوات الروسية عبر شبكة معقدة من بائعي السوق السوداء. هذا على الرغم من أن أجهزة Starlink محظورة في البلاد. تابعت وول ستريت جورنال بعض هؤلاء البائعين أثناء قيامهم بتهريب المحطات إلى روسيا وحتى التأكد من وصول الشحنات إلى الخطوط الأمامية. تشير التقارير أيضًا إلى أنه تم شراء بعض المحطات في الأصل على موقع eBay.

ويُزعم أن هذه السوق السوداء لمحطات ستارلينك تمتد إلى ما وراء أوكرانيا المحتلة وإلى السودان. يقوم العديد من هؤلاء التجار السودانيين بإعادة بيع وحداتهم إلى قوات الدعم السريع، وهي مجموعة شبه عسكرية متهمة بارتكاب فظائع مثل القتل بدوافع عرقية، والانتهاكات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان، والعنف الجنسي، وحرق مجتمعات بأكملها. تشير وول ستريت جورنال إلى أن مئات المحطات الطرفية وجدت طريقها إلى أعضاء قوات الدعم السريع.

في فبراير الماضي، تناول إيلون ماسك تقارير سابقة تفيد بأن محطات ستارلينك تستخدم من قبل الجنود الروس في الحرب ضد أوكرانيا. وكتب على موقع X: "على حد علمنا، لم يتم بيع أي Starlinks بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا". كما نفى الكرملين هذه التقارير، وفقًا لرويترز. على الرغم من هذه التصريحات، تقول وول ستريت جورنال إن "الآلاف من الأجهزة البيضاء بحجم علبة البيتزا" وصلت إلى "بعض الخصوم الأمريكيين ومجرمي الحرب المتهمين".

وبعد تقارير شهر فبراير، طالب الديمقراطيون في مجلس النواب ماسك باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لموقع Business Insider، مشيرين إلى أن الاستخدام العسكري الروسي للتكنولوجيا "من المحتمل أن ينتهك العقوبات الأمريكية وضوابط التصدير". تتمتع Starlink في الواقع بالقدرة على تعطيل المحطات الفردية ويتضمن كل عنصر تقنية تحديد الموقع الجغرافي التي من المفترض أن تمنع استخدامها في البلدان غير المصرح بها، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان بائعو السوق السوداء يمكنهم التغلب على هذه العقبات.

وطالب الديمقراطيون في مجلس النواب ماسك باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد اتخذ خطوات للحد من استخدام أوكرانيا للتكنولوجيا على أساس أن المحطات لم تكن مخصصة للاستخدام في الصراعات العسكرية. وفقًا لسيرته الذاتية، منع ماسك أيضًا استخدام أوكرانيا لشبكة ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من الصراع، مما أنهى خطط البلاد للهجوم على الأسطول البحري الروسي. وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على موقع X أن "المدنيين والأطفال يُقتلون" نتيجة لقرار ماسك. كما هاجم الملياردير بقوله: "هذا هو ثمن مزيج من الجهل والغرور الكبير".

ومع ذلك، رد " ماسك " قائلاً إن شركة Starlink لم تكن نشطة أبدًا في المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم، لذلك لا يوجد شيء يمكن تعطيله. وقال أيضًا إن السياسة المعنية تم تحديدها قبل الهجوم المخطط لأوكرانيا على الأسطول البحري. فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى أكثر من 1300 محطة ستارلينك في الأيام الأولى للصراع بسبب مشكلة في الدفع. وبحسب ما ورد، فرضت شركة SpaceX على أوكرانيا مبلغ 2500 دولار شهريًا للحفاظ على تشغيل كل وحدة، وهو ما تضخم إلى 3.25 مليون دولار شهريًا. يتوافق هذا السعر مع خطة الأقساط عالية التكلفة للشركة. ومن الجدير بالذكر أن شركة SpaceX قد تبرعت بأكثر من 3600 محطة طرفية لأوكرانيا.

لم تعلق شركة SpaceX بعد على تقرير وول ستريت جورنال بشأن انتشار محطات Starlink في السوق السوداء. سنقوم بتحديث هذا المنشور عندما يحدث ذلك.