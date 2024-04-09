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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكم مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة

الهلال واتحاد جدة
الهلال واتحاد جدة

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين خالد الطريس حكما لمباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة.

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موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على النصر في السوبر السعودي

ويلتقي الهلال مع اتحاد جدة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في نهائي كأس السوبر السعودي.

قرر خالد الطريس تعيين حكما لمباراة الهلال واتحاد جدة في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتخطى الهلال، نظيره النصر في نصف النهائي بعد الانتصار عليه بهدفين لهدف، فيما عبر اتحاد جدة عقبة الوحدة بعد الانتصار بنفس النتيجة عليه.

ويلعب الهلال السوبر السعودي بصفته كأس الملك، فيما يخوض اتحاد جدة بصفته بطلا للدوري السعودي في الموسم الماضي.

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الهلال يطيح بالنصر ويتاهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويلتقي الهلال واتحاد جدة للمرة السادسة على التوالي في نفس الموسم في كافة البطولات ، ونجح الزعيم في الفوز في جميعهم، في بطولات الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، والبطولة العربية للأندية.

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موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على النصر في السوبر السعودي

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