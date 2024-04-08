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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يطيح بالنصر ويتاهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال والنصر
الهلال والنصر

أطاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بغريمه التقليدي النصر بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على إستاد محمد بن زايد ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 

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وتقدم سالم الدوسري بالهدف الأول للزعيم في الدقيقة 61 ، ثم أضاف مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وقبل نهاية المباراة خطف ساديو ماني هدف تقليص الفارق للعالمي في الدقيقة 99 من عمر المباراة. 

وشهدت المباراة طرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 86 .

وبهذة النتيجة يتأهل الفريق الكروي بنادي الهلال رسميا إلى  نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. 

ولعب الهلال اللقاء بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، البليهي، كوليبالي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل
 

فيما لعب النصر المباراة بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، إيمريك لابورت، علي لاجامي

خط الوسط: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

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