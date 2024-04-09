طبيب يكشف كيفية الوقاية من الوذمة في الصباح

إحدى أكثر الطرق فعالية لمكافحة الوذمة هي التغذية السليمة، وعلى وجه التحديد، يرى الطبيب أنه من المهم مراقبة كمية الملح المتناولة، خاصة في المساء قبل النوم، وأشار شابوفالينكو إلى أن العديد من المنتجات تحتوي على جرعات عالية بشكل غير متوقع من الملح.

وتشمل هذه المنتجات شبه المصنعة وجميع المنتجات تقريبًا التي خضعت للمعالجة الصناعية والجاهزة للاستهلاك، بما في ذلك الخبز ومنتجات الألبان.

وتجنب الإفراط في تناول الكحول وشرب المشروبات الكحولية في المساء يمكن أن يساعد أيضًا في التغلب على مشكلة الانتفاخ الصباحي بالإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات أقل من السكر: فالإسراف فيه يجعل الأنسجة أكثر مرونة وأكثر عرضة لامتصاص الرطوبة.

كما ينصح الطبيب بالإكثار من الحركة وممارسة الرياضة - فالنشاط البدني يحفز عمليات التمثيل الغذائي، مما يمنع الاحتقان ويمنع احتباس السوائل في الأنسجة.

وخلص الطبيب إلى أن النشاط البدني المنتظم يساعد في التخلص من ظاهرة الوذمة في النصف الأول من اليوم.

ما هي الوذمة ؟

الوذمة هي تورم سببه احتباس كمية زائدة من السوائل داخل أنسجة الجسم. يمكن أن تصيب الوذمة أي جزء من الجسم. ولكنها غالبًا تتكوّن في الساقين والقدمين.

يمكن أن يؤدي الحمل وتناول بعض الأدوية إلى الإصابة بالوذمة. وقد تحدث أيضًا نتيجة لمرض مثل فشل القلب الاحتقاني أو مرض الكلى أو القصور الوريدي أو تشمع الكبد.

غالبًا يؤدي ارتداء الملابس الضاغطة وتقليل كمية الملح في النظام الغذائي إلى تخفيف حدة الوذمة. وإذا كان ثمة مرض يسبب الإصابة بالوذمة، فيلزم علاج المرض أيضًا.

أعراض الوذمة

تورم أو انتفاخ الأنسجة الموجودة أسفل الجلد مباشرةً، خاصةً الموجودة في الساقين أو الذراعين.

تمدد الجلد أو لمعانه.

استمرار ظهور رصعة -تُسمى أيضًا نقرة- على الجلد بعد الضغط عليه بضع ثوانٍ.

انتفاخ البطن بحيث يكون حجمه أكبر من المعتاد.

الشعور بثِقَل في الساق.

حدد موعدًا طبيًا لزيارة الطبيب في حال التورم، أو تمدد الجلد أو لمعانه، أو احتفاظ الجلد برصعة بعد الضغط عليه، ويُوصى بزيارة الطبيب على الفور في الحالات الآتية:

ضيق النفس.

عدم انتظام ضربات القلب.

الشعور بألم في الصدر.