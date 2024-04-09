لعبة صيد السمك Indie Lovecraftian Dredge تتحول لفيلم

في عام مليء بمحاكاة الصيد، يمكن القول إن Dredge هو الأفضل. تم طرحها في مارس 2023 وملأت الفجوة الرطبة على شكل رعب إلدريتش في كتالوج الألعاب لهذا العام – والآن، سيكون فيلمًا. تتعاون شركة تطوير Black Salt Games وشركة Story Kitchen الإعلامية لتحويل Dredge إلى فيلم روائي طويل. شعار المشروع هو "فكر بالحاسة السادسة على الماء. مزيج من الرعب الكوني في الغلاف الجوي من HP Lovecraft وErnest Hemingway." هذا ليس وصفًا للعبة Dredge باعتبارها لعبة فيديو، لذا يبدو أننا بدأنا بداية جيدة.

كفيلم، من المحتمل أن يركز Dredge بشكل أقل على إدارة المخزون، وترقيات القوارب والسحب المستمر لقاع البحر، وأكثر على وحوش المياه Lovecraftian في اللعبة والأجواء الضبابية المزاجية. Story Kitchen هي شركة الإنتاج التي تقف وراء عدد من تعديلات ألعاب الفيديو قيد التنفيذ، بما في ذلك فيلم الحركة الحية Sifu ومسلسل الرسوم المتحركة التلفزيوني Vampire Survivors. لا توجد أي معلومات عن إطار زمني لفيلم Dredge، لكن من المحتمل أن يظهر في وقت لا نتوقعه، حيث سيظهر فجأة من الأعماق المجازية.