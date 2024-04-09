روبوتات الدردشة من Google Gemini تأتي إلى خدمة العملاء

تختار المزيد والمزيد من الشركات نشر روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع استفسارات خدمة العملاء الأساسية. في مؤتمر Google Cloud Next الجاري في لاس فيجاس، كشفت الشركة عن روبوتات الدردشة التي تعمل بنظام Gemini والتي يعمل عليها شركاؤها، والتي قد ينتهي بك الأمر إلى التفاعل مع بعضها. على سبيل المثال، تستخدم شركة Best Buy تقنية Google لإنشاء مساعدين افتراضيين يمكنهم مساعدتك في استكشاف مشكلات المنتج وإصلاحها وإعادة جدولة عمليات تسليم الطلبات. تعمل فنادق ومنتجعات IHG على تطبيق آخر يمكن أن يساعدك في التخطيط لعطلتك في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، بينما تستخدم مرسيدس بنز Gemini لتحسين مساعد المبيعات الذكي الخاص بها.

تقوم شركة الأمن ADT أيضًا ببناء وكيل يمكنه مساعدتك في إعداد نظام أمان منزلك. وإذا كنت أخصائي أشعة، فقد ينتهي بك الأمر إلى التفاعل مع تطبيقات Bayer's Gemini التي تدعمها للحصول على المساعدة في التشخيص. وفي الوقت نفسه، يستخدم الشركاء الآخرون Gemini لإنشاء تجارب لا تستهدف العملاء تمامًا: تستخدم Cintas وDiscover وVerizon قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية بطرق مختلفة لمساعدة موظفي خدمة العملاء لديهم في العثور على المعلومات بسرعة وسهولة أكبر.

أطلقت Google أيضًا Vertex AI Agency Builder، والذي تقول إنه سيساعد المطورين على "إنشاء ونشر تجارب الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات بسهولة" مثل OpenAI's GPTs وCopilot Studio من Microsoft. سيزود Builder المطورين بمجموعة من الأدوات التي يمكنهم استخدامها لمشاريعهم، بما في ذلك وحدة تحكم بدون تعليمات برمجية يمكنها فهم اللغة الطبيعية وبناء عملاء الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى Gemini في دقائق. تمتلك Vertex AI أدوات أكثر تقدمًا للمشاريع الأكثر تعقيدًا، بالطبع، ولكن هدفها المشترك هو تبسيط إنشاء وصيانة روبوتات الدردشة والتجارب المخصصة للذكاء الاصطناعي.

وفي نفس الحدث، أعلنت جوجل أيضًا عن مولد الفيديو الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لـ Workspace، بالإضافة إلى أول وحدة معالجة مركزية قائمة على ARM مصممة خصيصًا لمراكز البيانات. ومن خلال إطلاق هذا الأخير، فإنها تتنافس مع شركة أمازون، التي كانت تستخدم معالج Graviton الخاص بها لتشغيل شبكتها السحابية على مدى السنوات القليلة الماضية.