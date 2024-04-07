صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

اليونايتد يمنح هدية لآرسنال

تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 والتي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول هدف التقدم بعدما أحرز الكولومبي لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني سجل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 50 ليعود الشياطين الحمر في اللقاء.

قبل أن يحرز ماينو لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 67 بعد تمريرة من أرون وان بيساكا، للاعب ماينو الذي يسددها ببراعة في شباك ليفربول، قبل أن يرد مو صلاح بالتعادل عبر ركلة جزاء بعد احتساب خطأ لصالح الريدز بعد عرقلة لاعب مانشستر يونايتد لهيرفي إيليوت.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة بالتساوي مع آرسنال المتصدر بفارق الأهداف، وتعتبر تلك النتيجة في مصلحة الجانرز في ظل الصراع على اللقب.