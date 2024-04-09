مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر دوري ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر دوري ابطال اوروبا
مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر دوري ابطال اوروبا،ستزور مانشستر سيتي مدريد اليوم في ملعب سانتياغو بيرنابيو بمواجهة قوية تقام ضمن لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2024، والتي اعتاد الجمهور على انتظارها في السنوات الأخيرة.
انتصر فريق مانشستر سيتي بشكل ساحق على ريال مدريد في المباراة الأخيرة بينهما، حيث فاز بأربعة أهداف دون رد بعدما انتهت المباراة السابقة بالتعادل بهدف لكل فريق. وقد قاد بيب غوارديولا الفريق إلى الفوز بشكل مذهل.
بدأ ريال مدريد مشواره في دوري أبطال أوروبا في عام 2024 في المجموعة الثالثة، حيث تصدرها بنقاط كاملة، ثم تأهل إلى دور الستة عشر قبل أن يتم إقصاؤه من قبل فريق لايبزيج.
من ناحية أخرى، تنافس مانشستر سيتي في المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا، وتأهل بنقاط مثالية، وفي دور الـ 16 فاز على كوبنهاجن بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
تابعنا منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة، لندخل الآن إلى الأدوار الإقصائية ليرتفع رتم الإثارة والمتعة في البطولة الأقوى في العالم بعد المونديال.
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا
لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا
وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، واستطاع أن يعبر من ثمن النهائي بإجمالي نتيجة 2-1 أمام لايبزيج، ليصطدم بالسيتيسينز.
متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.
ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.
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