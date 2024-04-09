بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري ابطال اوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في دوري ابطال اوروبا ، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تستعد الجماهير لمتابعة المباراة المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقين عريقين وقويين، ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

في مواجهة مبكرة للبطولة، يحل مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي والفائز بالثلاثية، ضيفًا على حامل الرقم القياسي للفوز بلقب الأبطال، ريال مدريد. تُعتبر هذه المواجهة الثالثة تواليًا التي تجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث كانت آخرها الموسم الماضي والتي انتهت بفوز ساحق لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 على ملعب السيتي.

يسعى الميرنجي، ريال مدريد، للرد والثأر من تلك الهزيمة القاسية أمام جماهيره، ويستعد لاستغلال مستواه الجيد هذا الموسم في الدوري الإسباني حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، وقد نجح في بلوغ ربع النهائي بعد تخطي فريق لايبزيغ الألماني.

من جهته، يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى المباراة بأمل إعادة تكرار الموسم الماضي التاريخي، حيث حقق الفريق الثلاثية في مختلف البطولات المحلية والقارية. يواصل الفريق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال وليفربول، ونجح في بلوغ ربع النهائي بعد تجاوزه فريق كوبنهاجن الدنماركي.

تأتي هذه المباراة بعد أن التقى الفريقان في عدة مناسبات سابقة في دوري أبطال أوروبا، حيث تباينت نتائج المواجهات بينهما. حقق ريال مدريد الفوز في 3 مواجهات فقط، بينما تفوق مانشستر سيتي وفاز في 4 مباريات. ومن الملاحظ أن ريال مدريد لم يفز سوى بمباراة واحدة خلال آخر 6 مواجهات في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، حيث تعادل في مباراة وخسر 4 مباريات.

بالتالي، تتجه الأنظار نحو مباراة مثيرة وملتهبة في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتحقيق الأفضلية قبل لقاء الإياب. ستكون هذه المواجهة فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار والتقدم نحو المربع الذهبي في رحلة السعي وراء اللقب الأغلى في أوروبا، دوري أبطال أوروبا.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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لمشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا .. اضغط هنا

وعلى هذا الأساس، يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي فقط عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

beIN Sports HD 1

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

من معلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

سيتولى المعلق التونسي الشهير "عصام الشوالي" مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء الثلاثاء 09 أبريل/نيسان 2024، على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات.