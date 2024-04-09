حازم إيهاب: أتقبل النقد والنقاد يعلقون على الأمر بحيادية

يشارك الفنان حازم إيهاب فى مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني الذي عرض فى ماراثون رمضان 2024.

وأكد الفنان حازم إيهاب فى تصريح لـ“الوفد” قائلًا: “أتقبل النقد ولكن عندما يكون النقد من شخص يعلم النقد جيدًا، وفي أول يوم رمضان تكون جميع النجوم رقم واحد وتريند وذلك أمر غير طبيعي وكذلك لا يوجد منافسة ويجب أن يترك الأمر للجمهور والنقاد يعلقون على الأمر بحيادية".

وأضاف: السوشيال ميديا أنا اللي ماسكها وبشوف إن كده أفضل وأحب أكون حقيقيا مع الناس وطبيعيا وأنتظر رد فعل الجمهور على أعمالي والجمهور هو المقياس للنجاح".

وأشار: كنت مع فكرة أن التليفزيون سينتهي فى وقت معين والمنصات هي المستقبل والمنصات هذا العام ساهمت فى نجاح شباب الجيل الجديد منهم عصام عمروأحمد داش وطه الدسوقي ورنا رئيس والعمل ليس شرطًا أن يقوم بنجم والمنصات مفتوحة لكل الناس وأنا تنبأت بذلك".

وأضاف: تعاونت مع خالد شباط فى مسلسل انترفيو وانا كنت جزء من الكاست وهو فنان موهوب ومريح فى التعامل وبيذاكر ويحب الذي يقدمه ويركز فى التفاصيل الصغيرة".

وقال: “علاقتنا مطوله والحمد لله جمعتنا الاقدار نكون مع بعض ثاني مرة فى رمضان والناس مبسوطه منه وأتمنى له النجاح ويكون المسلسل محطه نجاح له فى الوطن العربي”.

وتابع: "جومانا مراد تاريخ ولم يجمعنا مشاهد والكواليس كانت لذيذة ودمها خفيف وإضافة كبيرة".

وأشار: جسدت أمام يحيي الفخراني مشهد ماستر سين فى نهاية المسلسل واللوكيشن كله شاهد اننى كنت متوتر من تلك اللحظة وأنا ماكنتش أحلم بذلك”.

واختتم: "أخبرته أن أول صوت كرتوني سمعته فى حياتي تفاعلت معه كان "هودي فى استوري" والوقوف أمام يحيى الفخراني حلم كبير وده كرم ربنا".



أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشار إلى أن مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما مرة أخرى بعد غياب العامين

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".