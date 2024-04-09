حريق يلتهم محتويات محل داخل مول في التجمع الأول

نشب حريق هائل داخل محل تجارى فى التجمع أول، اليوم الثلاثاء، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجارى داخل مول بدائرة قسم شرطة التجمع أول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 6 سيارات إطفاء فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية فيما التهمت النيران محتويات المحل وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

حادث دهس كلية العلوم.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس ثلاثة طلاب وسيدة ببورسعيد

تلقت النيابة العامة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار.

وباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم.

واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.

ومن جهة اخرى أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة سائقين ضبط بحوزتهما 36 كيلو حشيش بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

