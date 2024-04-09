مستشفيات سوهاج الجامعية جاهزة بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الفطر

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج علي أن المستشفيات الجامعية بمقريها القديم والجديد استعدت بكامل طاقتها لإستقبال أي حالات مرضية أو طوارئ وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بدءاً من غداً الثلاثاء ٩ ابريل الجاري وحتي نهاية العطلة الرسمية، وذلك حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

ومن جهته أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان جميع الفرق والأطقم الطبية والادارية بالمستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد، ستكون متواجدة للتعامل الفوري مع أي حالات قد تطرأ، مشيراً الي وجود خطة عمل للمستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر تتضمن المستشفي القديم والجديد، وتتضمن توفير الأدوية بالصيدليات المركزية وكذلك المستلزمات الطبية اللازمة وعمل مراجعة كاملة لملف الصيانة الخاص بجميع المركبات الخاصة بالمستشفي وسيارات الاسعاف المتنقلة للتأكد من جاهزيتها علي مدار الساعة.

وأضاف الدكتور احمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية أنه تقرر إلغاء الإجازات الخاصة بأفراد الأمن الإدارى حتى نهاية إجازة العيد، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد العيد.