وفاة سيدة تحت عجلات تريلا بطنطا

أثناء خروجها لشراء ملابس العيد

لقيت سيدة في العقد الرابع من العمر مصرعها بعد أن صدمتها تريلا أثناء عبورها الطريق بالطريق الزراعي أمام مدخل ميت حبيش البحرية داخل مركز طنطا وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

مصرع سيدة تحت عجلات تريلا بطنطا أثناء خروجها لشراء ملابس العيد

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بوفاة ربة منزل في العقد الرابع من عمره إثر حادث اصطدام تريلا بها أمام مدخل ميت حبيش بمدينة طنطا وذلك عند مرورها الطريق لشراء ملابس العيد من المحلات الموجودة بطنطا.

تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

ومن جهة اخرى أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة سائقين ضبط بحوزتهما 36 كيلو حشيش بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب على يد 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح وألقوا جثته من الطابق الثامن في أوسيم.

تفاصيل مقتل شاب وإلقاء جثته من الطابق الثامن بأوسيم

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

وأمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت نيابة الجيزة بعرض الجثة على الطب الشرعي، وإرسال بيان مفصل بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه دخل في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وتعددت اللقاءات بينهما وعندما علم أشقاؤها بالأمر توجهوا إلى هناك واعتدوا عليه وألقوا جثته من الطابق الثامن.

القبض على المتهمين في أوسيم

البداية ببلاغ لغرفة عمليات النجدة من سكان أحد العقارات بمنطقة بشتيل يفيد بحدوث جريمة قتل وقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء شاب من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

أنتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم إلى مكان البلاغ، وتم ضبط أحدهم وجار البحث عن المتهم الآخر وصديقه.

ومن جهة أخرى كشفت النيابة العامة ببورسعيد، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "حادث دهس كلية العلوم" بمحافظة بورسعيد.