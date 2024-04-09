تحرير 152 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (152) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

في سياق آخر، أصيب 13 شخصًا، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا باتجاه المنيا بحوالي 12 كيلو، بدائرة مركز سمسطا جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بـ بني سويف



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي قبل كمين سمسطا باتجاه المنيا بحوالي 12 كيلو، بدائرة مركز سمسطا جنوب بنى سويف مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم

وانتقلت سيارات الإسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرعي بني سويف والفيوم إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: مسك محمد حسانين 8 سنوات، أميرة خالد محمد 16 سنة، رمضان خالد محمد 15 سنة، عيد رمضان أحمد 32 سنة، أحمد سيد رمضان 35 سنة، محمد رمضان عبد العال 25 سنة، نورا خالد رمضان 22 سنة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من: نبوية عبد الرازق محمد 33 سنة، إيمان خالد رمضان 18 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وايه سيد رمضان مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، محمد عيد رمضان 13 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالرأس طوله 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، ياسين خالد رمضان 9 سنوات، وجمالات عبد الرحمن محمد مصابين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين بمحافظة الجيزة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الفيوم لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

من جهة أخرى وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (11 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية") بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير".. وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و7 كيلو جرامات لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).