قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلي لمسطح نفق الملك الصالح اتجاه محور الكورنيش لمدة 6 أيام.

غلق نفق الملك الصالح اتجاه محور الكورنيش لمدة 6 أيام



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو الملك الصالح؛ الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش.

كما يتم استقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم «نفس الإتجاه» بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولًا لنفق الملك الصالح والاستبقاء على حركة المرور.

وقال مصدر أمنى: يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلًا ونهارًا.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفى سياق آخر وجه قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط (11 متهما "لـ5 منهم معلومات جنائية") بدوائر مراكز شرطة "التل الكبير، فايد، أبوصوير".. وبحوزتهم (12,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين و 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- 4 قطع سلاح أبيض- سيارة ملاكى- دراجة نارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200 مليون جنيه) تقريباً.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة التبين .. وبحوزته (3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزته ( كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة



كما أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية ، بلاغا من سيدتين بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على (1.317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.