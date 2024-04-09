شواطئ وحدائق محافظة الإسكندرية تستعد لإستقبال عيد الفطر

أستعدت مدينة الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك بخطة شاملة لتجميل كافة احيائها شملت جميع الميادين و المنتزهات و الشواطي ،كما رفعت حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة ، بجميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين. وخصصت المحافظة غرفة عمليات رئيسية لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة، فيما واصلت الأحياء تكثيف أعمال النظافة أول بأول بكافة الشوارع والميادين لتظهر المدينة بالشكل اللائق أمام

عدد من الحملات

حيث نفذت عدد من الحملات لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والعمل على إعادة المظهر الحضاري والجمالي ، حيث قام حي ثان المنتزه من خلال إدارة الحدائق بالحي لمتابعة أعمال التجميل المسطحات الخضراء، بحضور مديرة إدارة الحدائق بالحي، حيث تمت أعمال قص و تهذيب 15 شجرة فيكس نتدا مع نظافة وإزالة الحشائش أمام المزرعة النموذجية في منطقة الإصلاح.

كما تم تقليم وتبليط 50 نخلة برتشاردا، ونظافة الأحواض بمحور الشيراتون، وأمام سور المنتزه.

وقامت إدارة الطرق بحي الجمرك في الإسكندرية بمتابعة دهان البلدورات بالأرصفة بشارع قصر رأس التين، كما تابعت إدارة الرصد البيئي الكنس الآلي بالجزيرة الوسطى، وغسيل وتطهير الأرصفة بالكورنيش.

وقامت إدارة النظافة بحي العامرية أول بحضور إدارة الطرق والمرافق باستكمال أعمال دهان بلدورات أرصفة شارع القسم.

كما دفع حي غرب الإسكندرية، بحملة مكبرة استهدفت رفع كفاءة النظافة بنطاق الحي بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري و رفع المخلفات والأتربة من شوارع: "محور المحمودية البطيء ومن أسفل كوبري التاريخ "، ما أسفر عن رفع 30 طنا.



استعدادات الشواطئ

اما شواطئ الإسكندرية الممتدة من أبو قير حتى أبو يوسف غرب المدينة .ومع توقعات التحسن التدريجي في درجات الحرارة خلال أيام العيد، فقد استعدت ، لجذب زوار الإسكندرية من مختلف محافظات . و التي تنقسم إلى 4 أنواع هي "المجانية، العامة، الخدمة لمن يطلبها، المميزة، السياحية".

وتضم المدينة ، 9 شواطئ تديرها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشكل كامل، بينهم شاطئين مجانيان أحدهما وهو شاطئ المندرة الذي خرج من الخدمة بسبب أعمال تطوير طريق كورنيش البحر، بينما جرى تجهيز الشاطئ الأخرى وهو الأنفوشي لاستقبال المواطنين.

وأنهت 7 شواطئ عامة استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال عيد الفطر حيث يسمح للزائرين بها بدخول الشماسي والكراسي الخاصة بهم وتبلغ تذكرتها جنيهان فقط، وفي حالة طلب أدوات يدفع" 3 جنيهات للشمسية، 1 جنيه للكرسي، 2 جنيه للمنضدة.و هيى جليم بحي شرق، بينما يضم حي العجمي شاطئان هما شهر العسل بمنطقة البيطاش والهانوفيل بمنطقة الهانوفيل، ويضم حي غرب شاطئ واحد هو المكس.



كما تضم المحافظه شواطئ الخدمة لمن يطلبها بالإسكندرية

وتبلغ تذكرة شواطئ الخدمة لمن يطلبها"، 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

وتشمل "الأنفوشي، باب البحر، رأس التين الغربي، الدخيلة الشرقي، الدخيلة الغربي، بليس1، هدير، تقسيم الملاح، السلام1، الهانوفيل خدمة، زهراء الهانوفيل". و تضم "مارينا أبو يوسف، ابويوسف الشرقي، أبو يوسف 2، فاميلي بيتش الشرقي، فاميلي بيتش الغربي، شط إسكندرية الغربي، الصفا، المساحة الصخرية بأبو تلات، أبو تلات الخدمة، كرير الشرقي، الكناري، الزهور، كرير 2 الغربي، أبو تلات "نقابة الصيادلة".

اما الشواطئ المميزة في الإسكندرية ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه والشمسية 3 جنيهات والترابيزة 2 جنيه.

وتضم الشواطئ المميزة كل من شواطئ :"أبو قير الشرقي، فريسكا، الفنار، السلسلة، بحري، رأس التين الشرقي، بليس 2، البيطاش، الهانوفيل، الهانوفيل الشرقي، الهانوفيل الغربي، شهرزاد، السلام 2، أبو تلات 1، أبوتلات 2".

الشواطئ السياحية

ويقدر سعر تذكرة الشواطئ السياحية 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات والشمسية 10 جنيهات والترابيزة 5 جنيهات.

ويتوزع معظم الشواطئ السياحية في شرق الإسكندرية كالتالي :"ستانلي، البوريفاج، جزيرة الدهب، محمود سعيد".







