جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد: "متحمس لرؤية سنتياجو بيرنابيو"

يسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.



ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.



تصريحات جوارديولا

وتحدث جوارديولا، في تصريحات لشبكة "موفيستار" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، أنا متحمس للغاية لرؤية ملعب سنتياجو بيرنابيو تحت السقف المغلق، لأنني لم ألعب مباراة بهذا الوضع من قبل".

وتابع بيب: "لقد لعبنا بعض المباريات الودية في أمريكا بسقف مغلق، ولكن ليس في مباراة رسمية مثل هذه، أنا متحمس لرؤية هذا الملعب".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته، متسائلًا: "خلال الموسم الماضي كان الملعب شبه جاهز. هل انتهوا من كل شيء الآن؟ هل سيكون هناك صوت خاص بالسقف؟ دعونا نراقب هذا".