مترو الأنفاق : حملة هنفطر في المحطة وزعت 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالخط الأول والثاني

نجحت حملة هنفطر فى المحطة في توزيع 150 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024 بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

جاء ذلك بتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لإطلاق حملة هنفطر فى المحطة للعام الرابع على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق ، وبتوجيهات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو

إنتهت الإدارة العامة للإعلام و العلاقات العامة بالشركة .

حملة هنفطر في المحطة

أوضح احمد عبد الهادى بكير ، المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق أن وجبة الإفطار الخفيفة كانت تحتوى على زجاجة مياه معدنية و علبة عصير و بسكويت ، و أنه تم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد خمسمائة وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب حيث أن التوزيع تم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة بالركاب ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - كلية الزراعة - الجيزة ) بالخط الأول والثاني .

وقامت الحملة تحت إشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل .

وجدير بالذكر ان الحملة والمبادرة كانت تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة وخمسون ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق .