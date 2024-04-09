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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يكشف عن قميصه الثالث.. ويلتقي الجونة بالزي الجديد

قميص بيراميدز الثالث
قميص بيراميدز الثالث

أعلن نادي بيراميدز عن قميصه الثالث للموسم الحالي بشكل رسمي، عبر صفحاته الرسمية للتواصل الاجتماعي.

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بيراميدز يكشف عن قميصه الثالث.. ويلتقي الجونة بالزي الجديد

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بيراميدز ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري الممتاز

وجاء الإعلان قبل ساعات عن ظهور القميص بصورة رسمية خلال مباراة الجونة في الدوري الليلة على استاد الجونة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في العاشرة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وكان المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم قائمة من ٢٢ لاعبا للسفر إلى الجونة وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي - أحمد فتحي  - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

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