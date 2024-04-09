جوجل تطلق Vids Gemini.. ثورة في عالم الإبداع

بالنسبة لمعظمنا، يعد إنشاء المستندات وجداول البيانات ومجموعات الشرائح جزءًا لا مفر منه من الحياة العملية في عام 2024. ولكن ما ليس كذلك هو إنشاء مقاطع الفيديو. وهذا شيء ترغب جوجل في تغييره. أعلنت الشركة يوم الثلاثاء عن Google Vids، وهو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو للعمل تقول الشركة إنه يمكن أن يجعل الجميع "رواة قصص رائعين" باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

يستخدم Vids Gemini، أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي من Google، لإنشاء مقاطع فيديو بسرعة لمكان العمل. اكتب مطالبة، وقم بإدخال بعض المستندات والصور ومقاطع الفيديو، ثم اجلس واسترخ بينما يقوم Vids بإنشاء لوحة عمل كاملة ونص وموسيقى وتعليق صوتي. وقالت أبارنا بابو، نائبة رئيس جوجل، في تدوينة أعلنت فيها: "باعتباره وسيلة لسرد القصص، أصبح الفيديو في كل مكان بسبب فوريته وقدرته على تجاوز الضوضاء، ولكن قد يكون من الصعب معرفة من أين نبدأ". برنامج. "Vids هو مساعد الفيديو والكتابة والإنتاج والتحرير، الكل في واحد."

في مقطع فيديو ترويجي، تستخدم Google Vids لإنشاء لحظات فيديو تلخيصية من مؤتمر Cloud Next في لاس فيغاس، وهو حدث سنوي عرضت خلاله التطبيق. استنادًا إلى مطالبة بسيطة تطلب منه إنشاء مقطع فيديو ملخص وإرفاق مستند مليء بالمعلومات حول الحدث، يقوم Vids بإنشاء مخطط تفصيلي سردي يمكن تحريره. ثم يتيح للمستخدم تحديد قالب للفيديو - يمكنك الاختيار بين مقترح البحث، ومقدمة الموظف الجديد، وإنجاز الفريق، وتحديث الأعمال ربع السنوي، وغير ذلك الكثير - ثم إجراء عمليات تحليل لبضع لحظات قبل إخراج المسودة الأولى للفيديو ، كاملة مع القصة المصورة، ووسائط الأوراق المالية، والموسيقى، والانتقالات، والرسوم المتحركة. حتى أنه يقوم بإنشاء نص وتعليق صوتي، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا تسجيل مقطع صوتي خاص بك. ويمكنك اختيار الصور يدويًا من Google Drive أو Google Photos لإسقاطها بسهولة في الفيديو.

يبدو كل شيء رائعًا، ولكن من المهم أن تتذكر ما ليس Vids: بديل لأدوات إنشاء الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Sora القادم من OpenAI أو Gen-2 من Runway الذي ينشئ مقاطع فيديو من الصفر من المطالبات النصية. بدلاً من. يستخدم Google Vids الذكاء الاصطناعي لفهم مطالبتك، وإنشاء نص وتعليق صوتي، وجمع الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والانتقالات والرسوم المتحركة معًا لإنشاء مجموعة شرائح معززة بشكل فعال. ولأن Vids جزء من Google Workspace، يمكنك التعاون في الوقت الفعلي تمامًا مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google.

من طلب هذا؟ أعتقد أن أقسام الموارد البشرية ورؤساء الموظفين، الذين يحتاجون في كثير من الأحيان إلى إنشاء مقاطع فيديو لإعداد الموظفين الجدد، أو الإعلان عن معالم الشركة، أو إنشاء مواد تدريبية للفرق. ولكن إذا اختارت Google إتاحة مقاطع الفيديو خارج مساحة العمل، والتي تستخدمها الشركات عادةً، فيمكنني أيضًا رؤية الأشخاص الذين يستخدمون هذا خارج نطاق العمل مثل إنشاء مقاطع فيديو بسهولة لحفلة عيد ميلاد أو عطلة باستخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عندما تصبح متاحة. على نطاق أوسع

ستتوفر مقاطع الفيديو في شهر يونيو وستأتي أولاً إلى Workspace Labs، مما يعني أنك ستحتاج إلى الاشتراك لاختبارها. ليس من الواضح بعد متى سيكون متاحًا على نطاق أوسع.