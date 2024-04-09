حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية غدا الأربعاء الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري:- العظمى 26 الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 23 الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 23 الصغرى 16

سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 27 الصغرى 19

شمال الصعيد:- العظمى 27 الصغرى 14

جنوب الصعيد:- العظمى 31 الصغرى 18

موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات الجمهورية

القاهرة:- 5:58 صباحا.

الإسكندرية:- 6:03 صباحا.

مطروح:- 6:13 صباحا.

بورسعيد:- 5:53 صباحا.

السويس:- 5:53 صباحا.

العريش:- 5:47 صباحا.

الطور:- 5:50 صباحا.

دمنهور:- 6:01 صباحا.

طنطا:- 5:59 صباحا.

المنصورة:- 5:57 صباحا.

الزقازيق:- 5:57 صباحا.

الضبعة:- 6:09 صباحا.

العلمين:- 6:07 صباحا.

واحة سيوة:- 6:22 صباحا.

موط (الداخلة):- 6:11 صباحا.

الفرافرة:- 6:14 صباحا.

البويطي:- 6:09 صباحا.

باريس:- 6:06 صباحا.

المحلة الكبرى:- 5:59 صباحا.

الحمام:- 6:05 صباحا.

نجع حمادي:- 5:58 صباحا.

15 مايو:- 5:58 صباحا.

السادات:- 6:01 صباحا.

الصالحية الجديدة:- 5:55 صباحا.

العاشر من رمضان:- 5:56 صباحا.

العاصمة الإدارية الجديدة:- 5:56 صباحا.

العبور:- 5:57 صباحا.

الفشن الجديدة:- 6:02 صباحا.

المنصورة الجديدة 5:57 صباحا.

النوبارية الجديدة:- 6:03 صباحا.

بدر:- 5:56 صباحا.

بني مدار الجديدة:- 6:01 صباحا.

بورسعيد الجديدة سلام:- 5:52 صباحا.

بئر العبد الجديدة:- 5:51 صباحا.

توشكى الجديدة:- 6:02 صباحا.

حدائق العاصمة:- 5:56 صباحا.

الفيوم:- 6:01 صباحا.

بني سويف:- 6:00 صباحا.

المنيا:- 6:02 صباحا.

أسيوط:- 6:01 صباحا.

سوهاج:- 5:59 صباحا.

قنا:- 5:56 صباحا.

الأقصر:- 5:56 صباحا.

أسوان:- 5:56 صباحا.