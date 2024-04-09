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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والقنوات الناقلة

برشلونة وباريس
برشلونة وباريس

باريس سان جيرمان الفرنسي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره برشلونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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ويبحث الفريق الباريسي عن تحقيق الفوز خلال مواجهة البارسا، في المباراة التي يُتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

تقرر بداية موقعة باريس سان جيرمان وبرشلونة صافرته في تمام التاسعة من مساء الغد الأربعاء، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء معقل البي إس جي.

القنوت الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، والتي حصلت على حقوق بث الشامبيونزليج الأوروبي.

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