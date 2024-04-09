إنريكي قبل مواجهة برشلونة: أنا أفضل من تشافي

علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، على مواجهة برشلونة وتشافي هيرنانديز، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.



وأكد إنريكي أنه أفضل من تشافي هيرنانديز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل الموقعة المنتظرة.

ورد إنريكي على سؤال حول من يمثل المدرسة الكتالونية بشكل أفضل بينك وبين تشافي، فقال: "بالطبع أنا".

وتابع إنريكي تصريحاته: "للتأكد، عليكم النظر للأرقام والألقاب، ومعدلات الاستحواذ، قد يكون للبعض رأي آخر، لكنني الأفضل من دون شك".

وأكمل إنريكي تصريحاته عن سلبية قد تواجهه خلال مواجهة الغد أمام برشلونة، فقاب: "العمل في وقت سابق مع البلوجرانا قد لا يكون ميزة في مباراة الغد".