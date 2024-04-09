البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يحصل على 50 مليار دولار

من حزمة المساعدات لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية ستحصل على 50 مليار دولار من حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.

وقال أوستن أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "نحو 50 مليار دولار من هذا الطلب سوف تتدفق عبر قاعدتنا الصناعية، مما يخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين في ثلاثين ولاية".

ووفقا لأوستن، فإن تخصيص الأموال لأوكرانيا يتماشى بشكل أكبر مع مصالح الأمن القومي وقوة القاعدة الصناعية الأمريكية أكثر من أي شيء آخر.

وفي ديسمبر الماضي استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانياتها في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي هذا العام لم يتم تحويل سوى حزمة مساعدات واحدة بقيمة 300 مليون دولار. وينتظر طلب البيت الأبيض تخصيص 60 مليار دولار لكييف الموافقة.

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الصراع وهذا بمثابة "اللعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

فيما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا قد تضطر للتضحية بمصالحها الزراعية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في تقريرها، أنه "إذا أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فقد تضطر إلى الاستغناء عن قطاعها الزراعي".

وفي هذا الصدد، قال النائب البولندي في البرلمان الأوروبي، أندريه غاليتسكي، الذي دعم البرلمان الأوروبي تعديلاته التي تدعو إلى تشديد القيود على الصادرات الأوكرانية، إن القيود ضرورية لتصحيح "عدم المساواة" في الميزان التجاري بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف غاليتسكي بالقول: "تعديلاتي تلبي مصالح أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنها لا تهدف إلى وقف الواردات بشكل كامل، بل تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين من المنافسة المتزايدة.

وخلص المنشور إلى أنه إذا استمرت النزاعات حول الصادرات الزراعية حتى أثناء الصراع في أوكرانيا، فقد تمر سنوات عديدة قبل التغلب على هذه العقبة، إذا حدث ذلك على الإطلاق.