الورداني: التصوف علم وسلوك وطرقه مسندة إلى النبي محمد

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه حين دخل التصوف الإسلامي مصر "تمصر"، معقبا: "وعلينا أن نتبنى مفهوم الدرويش المعلم الذى يعلمنا الافتقار إلى الله والتهيم بحب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال الورداني خلال تصريحاته ببرنامج “ مملكة الدراويش”، اليوم الثلاثاء، إن المصريون يواصلون حياتهم بالرضا وهم الدراويش الحقيقيون، والذين نجدهم في كل موقع ونطلب منهم الدعاء.

وأشار إلى أن التصوف علم وسلوك وطرق مسندة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهم سمات أهل الله أنهم لا يؤجلون جمال العيش مع الله إلى ما بعد الموت.

وواصل الورداني أن أهل الله لا يرون الله في انفسهم، فيرون أنفسهم لا شيء، ولا يرون إلا الله في الناس.

وأشار إلى أن مفهوم البدع عند أصحاب التدين الكمي، هو التطبيق العملي لمسألة التكفير، بأن يجعل كل ما لم يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو بدعة وحرام.

وتابع أن البدع 5 أنواع، واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة وحرام

يذكر أنه وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.