TSMC تحصل على 6.6 مليار دولار من قانون CHIPS لفتح 3 مصانع

يستمر توزيع أموال قانون CHIPS الذي أصدره الرئيس بايدن على مصنعي أشباه الموصلات. أعلن البيت الأبيض للتو أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) تتلقى منحًا بقيمة 6.6 مليار دولار لبناء ثلاثة مصانع تصنيع، في منطقة فينيكس بولاية أريزونا. هذا بالإضافة إلى نحو 5 مليارات دولار من القروض الحكومية.

وكجزء من هذه الصفقة، وافقت TSMC على توسيع استثماراتها المخططة في أريزونا بمقدار 25 مليار دولار، لتصل إلى 65 مليار دولار. أعلنت الشركة بالفعل عن اثنين من المصانع الثلاثة التي تبنيها في الولاية، مع وعد بتشييد مصنع ثالث بحلول عام 2030. ويقول البيت الأبيض إن هذا يمثل أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ أريزونا، مع توقعات بتوفير 6000 وظيفة عالية الأجر في مجال التكنولوجيا و20000 وظيفة. وظائف البناء للدولة.

أحد الجوانب الرائعة لهذه المصانع هو أنها ستسمح لشركة TSMC بإكمال كل جانب من جوانب عملية صنع الرقائق على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك التغليف المتقدم. أنا لا أتحدث عن وضع صندوق ومعلومات الضمان حول الشريحة. وفي هذا السياق، يشير التغليف إلى ترتيب المكونات المختلفة لبناء المنتج النهائي، بالإضافة إلى إضافة الطاقة والمدخلات والمخرجات. وكما هو الحال حاليًا، يتم إرسال المكونات المصنوعة في أمريكا مرة أخرى إلى تايوان للتغليف ثم إرسالها بالبريد عبر العالم مرة أخرى للبيع النهائي. ستضع مصانع أريزونا هذه، في نهاية المطاف، حدًا لكل هذا الإعداد للطائرات النفاثة.

وبمجرد أن تبدأ المصانع الثلاثة في العمل، فإنها ستقوم بتصنيع عشرات الملايين من الرقائق لتشغيل منتجات مثل الهواتف الذكية والمركبات ذاتية القيادة، وبالطبع خوادم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ستستخدم أجهزة iPhone وMac المستقبلية شرائح 4nm و3nm المصنوعة في مصانع Phoenix، وذلك بفضل الشراكة مع Apple. أبلغت TSMC بالفعل عن بعض التأخير في المصنعين الأولين، لكن الخطة الحالية هي أن يتم تشغيل المصنع الأول بكامل طاقته بحلول العام المقبل، على أن يتبعه الثاني في عام 2028 والثالث بحلول عام 2030.

ويقول البيت الأبيض إن هذا الاستثمار، إلى جانب المنح والقروض الأخرى بموجب قانون تشيبس، سيحول الولايات المتحدة إلى قوة عالمية في صناعة الرقائق. وتشير الحكومة الفيدرالية إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتصنيع 20% من الرقائق الرائدة في العالم بحلول عام 2030.

وقال الرئيس بايدن: "لقد اخترعت أمريكا هذه الرقائق، ولكن مع مرور الوقت، انتقلنا من إنتاج ما يقرب من 40 في المائة من القدرة العالمية إلى ما يقرب من 10 في المائة، ولم ننتج أيًا من الرقائق الأكثر تقدمًا، مما يعرضنا إلى نقاط ضعف كبيرة على المستوى الاقتصادي والأمن القومي".

أحد الأهداف الرئيسية لقانون تشيبس هو جذب صانعي الرقائق العالميين للبناء على الأراضي الأمريكية، ويبدو أن هذا القانون ناجح. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت سامسونج أنها ستضاعف استثماراتها في تكساس إلى 44 مليار دولار، مع خطط للتوسع الطموح. حصلت شركة GlobalFoundries المتعددة الجنسيات لأشباه الموصلات على منحة قدرها 1.5 مليار دولار للمساعدة في دفع تكاليف منشأة تصنيع جديدة في نيويورك ستتولى تصنيع الرقائق لصناعات السيارات والفضاء والدفاع والذكاء الاصطناعي. حصلت Intel مؤخرًا على أكبر منحة لـ CHIPS حتى الآن، حيث حصلت على ما يصل إلى 8.5 مليار دولار لمواصلة العديد من العمليات في الولايات المتحدة.