أول حملة إقليمية للتبرع بالدم فى سوهاج

أطلق الاتحاد المصري لطلاب كليه الصيدلة بجامعة سوهاج اول حملة إقليمية للتبرع بالدم تحت شعار " انا متبرع مصرى... أنا متبرع دائم" وذلك لترسيخ مفهوم التبرع بين الطلاب، وتحقيق رؤيه مصر 2030.

شارك فى الحملة طلاب ومتبرعين من اسيوط إلى جنوب الوادى، وذلك من أجل سد احتياج المصابين ورفع نسبه المتبرعين من 1٪ إلى 3٪ .

وفى ضوء هذه الحملة استطاع مكتب الاتحاد المصري لطلاب كليه الصيدلة EPSF Sohag حصاد ما يقرب من 17 كيس دم و 620 توعية وذلك فى يوم واحد بنادى سوهاج الرياضى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية للمتبرعين وذلك بالتعاون مع معامل ابوشعيره.

و قد صرح الدكتور علام محمد عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج إن هذه المرة الأولى لجامعة سوهاج التي تستضيف فيها حملة إقليمية للتبرع بالدم بحيث يكون فيها المتبرعين من أسيوط إلى جنوب الوادي وذلك لنشر ثقافة التبرع الدائم كما أشاد بالجهد المبذول من طلب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag).

وأكد الدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج (EPSF-Sohag) على أن هذه الحملة الإقليمية ما هى إلا أمتداد لعمل مستمر ودؤوب سيستمر لأيام بعد أيام عيد الفطر المبارك.

كما ساهم الدكتور محمود أبو شعيرة صاحب معامل أبو شعيرة بأخميم وصاحب مبادرة "رمضان أحلى من غير سكر" وهي مبادرة توعوية عن مخاطر مرض السكري وعمل كروت متابعة دورية لمرضى السكري