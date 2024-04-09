Infinix في المركز السادس بقائمة الشركات الأكثر ابتكارًا

استطاعت شركة Infinix، العلامة التجارية التكنولوجية العصرية المصممة للمستهلكين الشباب، حصد المركز السادس في قائمة الشركات الأكثر ابتكارًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمعدة من قبل شركة Fast Company في قائمتها السنوية المرموقة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2024.

ويؤكد هذا الفوز المستحق على تفاني Infinix الثابت في الابتكار والتميز في صناعة وتكنولوجيا الهاتف المحمول، حيث إن قدرة الشركة على الجمع بين أحدث التقنيات والأسعار التنافسية قد لقيت صدى قويًا لدى المستهلكين في الأسواق الناشئة، كما أن تقنيات الشحن السريع الثورية بقدرة 260 واط من Infinix، إلى جانب الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تقليل الضوضاء والمساعد الافتراضي Folax، تجسد التزامها بتعزيز تجربة المستخدم.

قال توني زاو، المدير العام لـ Infinix العالمية: "يسعدنا أن يتم الاعتراف بنا من قبل شركة Fast Company كواحدة من أكثر الشركات ابتكارًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وهذا الاعتراف هو شهادة على سعينا الدؤوب للابتكار والتزامنا بتزويد عملائنا بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الهاتف المحمول. في عام 2024،

وتابع مدير عام انفينكس: "قدمنا مفهوم الألعاب الرائد، لتمكين اللاعبين المحترفين من تحقيق أحلامهم في مشهد الرياضات الإلكترونية، و في الشهر الماضي فقط، أطلقنا أيضًا سلسلة Infinix Note 40، التي تهدف إلى تقديم أفضل تجربة للهواتف الذكية ، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع. كل هذه الإنجازات جاءت نتيجة للاستماع إلى تعليقات العملاء والسعي لتلبية طلباتهم".

وتعد جائزة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من Fast Company بمثابة امتياز يحظى بتقدير كبير ، وأحد ثمار الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة لهذا العام، ويسلط تقرير Fast Company الضوء على الشركات التي تقود التقدم في جميع أنحاء العالم وفي مختلف الصناعات، حيث يقوم بتقييم الآلاف من الطلبات المقدمة من خلال عملية تقديم طلبات تنافسية، والنتيجة هي دليل شامل لمشهد الابتكار في العالم اليوم، يشمل الشركات الناشئة في مرحلة مبكرة لبعض الشركات الأكثر قيمة في العالم.

وذكرت شركة Fast Company، إنه على الرغم من التباطؤ العالمي في نمو الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى العام الماضي، فإن هذه الشركات العشر لم تقدم حلولاً للتحديات الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل وسّعت أيضًا وجودها عبر الحدود".

قيادة الابتكار في العالم

كان أحد الأسباب الرئيسية في حصول النهج المبتكر الذي تتبعه شركة Infinix على المركز السادس في قائمة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2024 من شركة Fast Company، في قطاع آسيا والمحيط الهادئ. هو التزام الشركة بالابتكار في تقنيات الشحن السريع بقدرة 260 واط، والتي وضعت معايير جديدة لسرعات الشحن. علاوة على ذلك، فإن دمج Infinix لتقنيات تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومساعد Folax الافتراضي يعزز تفاعلات المستخدم وراحته.

وقد ساهم الإطلاق الأخير لسلسلة Note 40 من Infinix بشكل كبير في الاعتراف بها في مجال الابتكار. تعرض سلسلة Note 40 أحدث التطورات في تكنولوجيا الشحن، بما في ذلك All-Round FastCharge 2.0 المدعوم بشريحة Cheetah X1 الثورية. تتيح هذه التقنية الشحن السريع والفعال، مما يوفر للمستخدمين تجربة شحن سلسة.

الاستثمار في المستقبل

وتمتد روح Infinix المبتكرة إلى استراتيجياتها التسويقية، مع التركيز على دعم برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومعسكرات البرمجة، ويسلط التعاون مع اليونسكو وجوجل الضوء على التزام الشركة بقيادة التغيير الإيجابي. بفضل سجل حافل في تقديم المنتجات المتطورة والتفاني في الابتكار، لذلك تواصل Infinix قيادة الطريق في العالم، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وبالإضافة إلى الابتكارات التي تقدمها منتجاتها، تخطو Infinix خطوات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال برنامج اليونسكو CogLabs الخاص بها، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين العقول الشابة من خلال التكنولوجيا وذلك من خلال توفير الوصول إلى الموارد والفرص التعليمية، وبجانب دعم مبادرات مثل اليونسكو CogLabs، تُظهر Infinix التزامها بقيادة التغيير الإيجابي في المجتمعات التي تخدمها.