إسرائيل: قصف الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم قوى واستدعاء مروحيات

ذكر إعلام إسرائيلي أن القصف الصاروخي على الجانب الإسرائيلي من كرم أبو سالم غير عادي والجيش استدعى مروحيات لنقل المصابين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقالت فصائل فلسطينية إن استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمحيط الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم.

مسئول للاحتلال: إسرائيل قدمت تنازلات كثيرة ومتعددة أمام حماس





وفي سياق آخر، أكد برلماني إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن بلاده تنازلت في الكثير من الملفات أمام حركة حماس الفلسطينية، من بينها العودة إلى شمالي قطاع غزة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن جدعون ساعر، رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي، أن "إسرائيل قدمت تنازلات كثيرة ومتعددة أمام حماس، أهمها ملف العودة إلى شمالي غزة، كما أن رئيس مكتب الحركة السياسي في القطاع يحيى السنوار، يلعب مع بلادنا بطريقة عقلانية".

وأوضح ساعر أن "إسرائيل رغم تقديمها لتلك التنازلات فإنه لم يتم توقيع أي اتفاق، حتى الآن"، مؤكدا أن بلاده في انتظار رأي السنوار، والخروج، للحديث عن صفقة بين "حماس" وإسرائيل.

ورغم ذلك أوضح ساعر، أن "يحيى السنوار، ليس مهتما من الأساس بأي صفقة تبادل رهائن مع إسرائيل"، بحسب قوله.

ويشار إلى أن ساعر، انفصل عن كتلة بيني غانتس، رئيس حزب "المعسكر الوطني"، قبل نحو الشهر، وغيَّر حزبه من اسم "أمل جديد" إلى "اليمين الوطني"، وخرج من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.

‏وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مسؤول عربي رفيع المستوى، بأن "مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هي الأفضل منذ بدء المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "قبولها بات وشيكا".

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة، التي طال انتظارها".

وأضاف المسؤول أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة".

وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.