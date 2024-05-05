التعدين في العملات الرقمية الركيزة الثالثة في الاقتصاد حول العالم

بذلت المملكة العربية السعودية منذ انطلاق رؤية 2030 الجهود لجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم وذلك لامتلاكها بنية تحتية عالية المستوى مع 3 مدن مخصصة للصناعات المعدنية ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق.

أعدت استراتيجية شاملة لقطاع التعدين هدفها زيادة الإنتاج من المعادن بمقدار عشرة أضعاف عبر تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات التحويلية ووضعت مبادرات استكشافية متعددة ولوائح وأنظمة جديدة لجذب الاستثمارات إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من الفرص المتوفرة

بنهاية 2022 وصل عدد المجمعات التعدينية إلى 377 مجمعا في 13 منطقة لأكثر من 20 معدنا مختلفا وحقق القطاع أعلى إيرادات في تاريخه بـ 1.65 مليار ريال وبلغت الاستثمارات 32 مليار ريال

خطوات اسهمت في ازدهار قطاع التعدين حيث استكمل برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30 % من مساحة الدرع العربي والتي تبلغ 700 ألف كم2 وارتفع تقييم الثروات المعدنية المتوقعة بنسبة 90 % من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال 10 % من الزيادة أتت من اكتشافات جديدة لعناصر نادرة تدخل في الصناعات التقنية المتقدمة

اتجهت أعين المستثمرين والمهتمين في مجال التعدين نحو المملكة للاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفزة وبنهاية 2023 حقق قطاع التعدين إيرادات قياسية بـ 1.5 مليار ريال ومسجلا نسبة نمو سنوية بلغت 5.7 % في الأنشطة الاقتصادية التعدينية والتحجيرية

المملكة أصبحت من أهم الدول أن لم تكن الأهم فيما يتعلق بقطاعات التعدين على مستوى العالم وتعتبر جزءا أساسيا من رؤية 2030 وتحمل دورا مستقبليا هاما في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

عد انتشار البيتكوين بشكل هائل في عام 2009 وإقبال المستثمرين والتجار على المداولة، ظهرت عملات أخرى منافسة وحصدت اقبالاً كبيراً كذلك.

يتعدد أنواع العملات الرقمية، وسنذكر بعضاً منها

البيتكوين (Bitcoin)

لينك (Chainlink)

الريبل (Ripple)

الايثريوم (Ethereum)

لايتكوين (Litecoin)

كاردانو (Cardano)

البيتكوين

الكثيرون يعتبرون أن البيتكوين هي أساس العملات الرقمية، وتعدد أنواعها مثل “بيتكوين كاش” و “بيتكوين جولد” و “.بيتكوين دياموند” و “بيتكوين برايفت”

يكون التعامل بالبيتكوين مباشر، دون وجود طرف ثالث كوسيط، وتقوم المعالجات البرمجية الخاصة بين التاجرين بإتمام المعاملة، ويكون إرسال المدفوعات خلال ثواني.

ويتفاوت ارتفاع وانخفاض قيمة البيتكوين باستمرار، فمثلاُ، شهد العالم في مايو لعام 2021 تراجع في قيمة البيتكوين وتزامن ذلك بالطبع مع تراجعها في السعودية، ووصلت قيمة الانخفاض إلى 8.25% ، وذلك بقيمة 166 ألفا و551 ريالا.

عملة لينك

تم الإعلان لأول مرة عن عملة لينك في سبتمبر لعام 2017، لكن تم إطلاقها بشكل رسمي عام 2019، وتستخدم عملة لينك لتسهيل نقل البيانات خارج الشبكة وهي عبارة عن أنظمة مغلقة، ومن ميزاتها تعزيز اللامركزية والربط بين سلاسل البلوك تشين وأيضاً المصادر الخارجية (البلوك تشين هي السلسلة التي يتم من خلالها تداول العملات الرقمية وتسمح بنقل البيانات داخل شبكتها)

تستخدم عملة لينك لتسهيل نقل البيانات خارج الشبكة وهي عبارة عن أنظمة مغلقة، ومن ميزاتها تعزيز اللامركزية والربط بين سلاسل البلوك تشين وأيضاً المصادر الخارجية (البلوك تشين هي السلسلة التي يتم من خلالها تداول العملات الرقمية وتسمح بنقل البيانات داخل شبكتها)

الريبل

كانت تسمى عملة الربيل في البداية open coin، وتم إنشاءها بواسطة ثلاثة مبرمجين وهم Jed McCaleb و Arthur Britto و Ripple CTO David Schwartz .

تمتاز الريبل بالسرعة مقارنة مع العملات الأخرى، فتلك العملات قد تستغرق 10 دقائق لتأكيد المعاملات بينما يستغرق من الريبل 5 ثوان لإتمام المعاملة.

عملة الايثريوم

يُقال أن الايتريوم لها مستقبل على المدى البعيد حتى في أوقات تقلبات العملات الرقمية الحادة. وتزداد قيمتها كلما زادت الجهات التي تعترف بها وكلما زاد عدد التطبيقات التي تعتمد عليها.لدى الايثريوم قوة نظام اللامركزية، مما يضمن الأمان وعدم سهولة اختراقها أو السيطرة عليها أثناء التداول.

لايتكوين

أظهرت عملة لايتكوين نمواً بشكل ملحوظ بنسبة 140٪ لعام 2021 قبل أن تشهد انخفاضاً في مايو بنسبة 63.26٪، . وكان ذلك تبعاً لانخفاض عملة البيتكوين في تلك الآونة حيث أنها من العملات المرتبطة بالبيتكوين.

لكن ما زالت تعتبر من العملات الأكثر انتشاراً في وقتنا الحالي، وقد تم إنشاؤها بواسطة عالم الحاسوب تشارلي لي في عام 2011، وهو الموظف السابق في شركة جوجل.

عملة كاردانو

وهي من أحدث العملات الرقمية، وتعتبر من أفضل العملات الرقمية وأكثرها سعراً.يطلق على عملة كاردانو بمشروع ADA كون نظامها متطور وغير مركزي ومرتبط مع البلاك تشين، وقد عمل على مشروعها مجموعة من أمهر المطورين بهدف جعلها تحتل مركزاً متقدماً.