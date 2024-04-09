يبحث الكثير من المسلمين في ذلك التوقيت عن الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر المبارك، لذا تنشرها "الوفد" في هذا التقرير.

الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله.

أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله.

وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

دعاء أخر يوم رمضان

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فأجعلني مرحومًا ولا تجعلني محرومًا، الحمدلله على التمام، الحمدلله على البلاغ الحمدلله على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر ايمانا واحتسابا وادرك ليلة القدر وفاز بالآجر.

اللهم أعده علينا ونحن في أحسن حال.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:36 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 6:06 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:14 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:08 مساءً.

دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت أمس، هلالَ شهرِ شوال لعام 1445 هجرية بعد غروب شمس أمس الإثنين 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024 بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحققت شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال 1445 هجرية، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجرية، وأن غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل هو أول أيام شهر شوال.