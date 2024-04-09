إطلاق شبكة Google Find My Device المنتظرة

أطلقت Google أخيرًا شبكة Find My Device التي طال انتظارها بعد التشويق لها في حدث I / O العام الماضي. وتستفيد هذه التقنية من شبكة التعهيد الجماعي التي تضم أكثر من مليار جهاز يعمل بنظام Android لمساعدة الأشخاص في تحديد موقع الأجهزة المفقودة، مع وظيفة أساسية تتماشى مع العروض المماثلة من Apple وTile. يتم طرحه اليوم لمستخدمي Android في الولايات المتحدة وكندا، وسيتوفر إصدار عالمي قريبًا.

بمجرد التثبيت، يمكن للأشخاص استخدام التطبيق لتحديد الهواتف والأجهزة اللوحية المتوافقة التي تعمل بنظام Android. ستجعلهم الأداة يصدرون رنينًا بناءً على طلبك وسيظهر موقعهم على الخريطة. تعمل بيانات الخريطة هذه حتى لو كانت العناصر غير متصلة بالإنترنت. ستظهر الهواتف الذكية Pixel 8 وPixel 8 Pro على الخريطة في حالة إيقاف تشغيلها أو في حالة نفاد البطارية تمامًا. هذا يبدو مفيدًا جدًا.

التكنولوجيا ليست متاحة بعد للعناصر اليومية، ولكن ذلك سيأتي قريبًا. سيتم دمج علامات تعقب البلوتوث من Chipolo وPebblebee في تطبيق Find My Device في شهر مايو. سيتيح هذا للمستخدمين تحديد موقع أي شيء تقريبًا، بما في ذلك مفاتيح السيارة والمحافظ والمحافظ، ونأمل أن تكون القطط المتجولة. يتم إنشاء العلامات القادمة خصيصًا للشبكة.

تتضمن عروض Pebblebee العلامات والمشابك والبطاقات الرفيعة للمحافظ. لقد وصلوا إلى رفوف المتاجر في أواخر مايو أو أوائل يونيو. تقوم شركة Chipolo بتصنيع إصدارات من أجهزة التتبع One Point وCard Point لأجهزة Android، والتي ستصل في شهر مايو. تقول Google إن المزيد من أجهزة التتبع ستأتي في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك المنتجات التي تصنعها Motorola وeufy.

تتكامل خدمة Find My Device من Google أيضًا مع أدوات Nest الذكية المنزلية. إذا فقدت شيئًا ما في المنزل، فسيعرض لك تطبيق Find My Device موقع العنصر بالنسبة إلى أجهزة Nest الموجودة مسبقًا. من المفترض أن يساعد هذا في توفير "نقطة مرجعية سهلة" لانتزاعهم احتياطيًا.

وأخيرًا، هناك ميزة رائعة تتيح لك مشاركة موقع أحد العناصر مع أشخاص آخرين، حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من مراقبة ممتلكاتهم الثمينة. تقول Google إنها ستسمح للأشخاص "بالانقسام والغزو بسهولة في حالة فقد شيء ما".

تعمل تقنية تتبع Find My Device الجديدة على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 9 والإصدارات الأحدث. تم طرح نظام التشغيل هذا في عام 2018، وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من الأشخاص سيتمكنون من الوصول إلى هذه الخدمة. أما بالنسبة للمنتجات المتوافقة بخلاف أجهزة Android وعلامات البلوتوث، فتقول الشركة إن تحديثات البرامج المستقبلية ستسمح بالتكامل مع مجموعة كاملة من سماعات الرأس من JBL وSony.

وبطبيعة الحال، هناك مخاوف الخصوصية المعتادة مع هذا النوع من الأشياء. وتقول جوجل إنه يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في الخدمة عبر بوابة الويب إذا شعروا بعدم الارتياح، وفقًا لقصة نشرتها The Verge. وتشير التقارير إلى أن التكنولوجيا كانت جاهزة منذ فترة، لكن جوجل أخرتها حتى نفذت أبل إجراءات حماية التتبع في نظام التشغيل iOS لمعالجة مخاوف المطاردة. ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الشركتان العام الماضي عن شراكة لتطوير معايير الصناعة لمكافحة إساءة استخدام أجهزة التتبع. طبقت Apple وسائل حماية محدثة ضد المطاردة في نظام التشغيل iOS 17.5، والذي لا يزال في مرحلة تجريبية.