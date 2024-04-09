تعرف على موعد أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان بسوهاج

يبحث مواطنو محافظة سوهاج عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل 2024 ميلادية المتمم لشهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بسوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد آذان المغرب موضحة أنه يزيد بمقدار دقيقة عن أمس الإثنين حيث ينطلق مدفع الإفطار وآذان المغرب في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة مساء.



ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك الموافق 9 - 4 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:14 مساء.



وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن اليوم التاسع والعشرون من أيام شهر رمضان الفضيل حيث كان موعد آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:00 مساء بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج اليوم الثلاثاء الموافق 9 - 4 - 2024 الموافق 30 من شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 1:50 دقيقة

وموعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 3:50 دقيقة.

موعد أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:10 دقيقة صباحًا.

وموعد الشروق بمحافظة سوهاج في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 11:55 ظهرًا.

موعد أذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:25 عصرًا.

موعد أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:14 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:30 مساءً.



وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الثلاثاء بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك 14 ساعة و22 دقيقة.

