«أغلى من اللحمة يا فسيخ»

الأسعار تبدأ من 400 جنيه.. وإقبال ضعيف رغم الأعياد

تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والأسماك فى عيد الفطر المبارك.. عادة مصرية عتيقة، ترجع إلى مظاهر الاحتفال لدى المصريين القدماء، التى تظهرها طقوس الاحتفالات بتناول الأسماك والبيض فى الأعياد، ومنها شم النسيم وعيد الفطر المبارك على جدران المعابد وفى البرديات الفرعونية القديمة.

تشير تقارير طبية إلى أهمية كسر النظام الغذائى الدسم، المعروف لدى المصريين خلال شهر رمضان، بتناول الأسماك المملحة فى عيد الفطر، التى تساعد فى تهيئة جدار المعدة لاستقبال المزيد من الأطعمة طيلة النهار، خصوصًا الفسيخ، بالإضافة إلى أنه يساعد فى شرب كميات كبيرة من المياه ما يعوض الجسم السوائل التى فقدها خلال شهر رمضان سريعًا، بالتالى تنظيف الكُلى والمعدة.

ويعالج الفسيخ مشكلات الجهاز الهضمى ويقضى على البكتيريا فى جسم الإنسان، وبالإضافة إلى أنه يعالج الإنفلونزا ونزلات البرد، بسبب قيمته الغذائية العالية.

وقال فتحى الهلوتى، «فسخانى»، إن أسعار الفسيخ «الأنواع الشعبية» تتراوح ما بين 350 إلى 380 وحتى 400 جنيه، أما أسعار الرنجة فتبدأ من 140 جنيهًا وحتى 170 جنيهًا، وأنواع الأسماك الشعبية، مثل: البلطى والتونة والمكرونة، التى يقبل عليها المواطنون فى ظل ارتفاع الأسعار تتراوح ما بين 50 إلى أنواع الأسماك السوبر بسعر 100 جنيه.

وأشار الهلوتى إلى أن أسعار الملوحة مرتفعة للغاية، وتبدأ من سعر 260 و280 و300 جنيه، وهناك أنواع سوبر فاخرة أسعار أعلى، موضحًا أن هناك علامات يعرف منها المستهلك الفسيخ والرنجة والملوحة، أو الأسماك، فاسدة أم صالحة للاستهلاك الآدمى، هى: لازم تكون السمكة ماسكة نفسها وعيونها وخياشيمها حمراء، إنما السمكة الطرية تكون فاسدة.

ونصح المواطنين بحفظ أى أنواع من الأسماك أو الفسيخ والرنجة والملوحة فى الثلاجة، منوهًا إلى ضرورة تنظيفها ونقعها فى زيت قبل حفظها فى الثلاجة، وتطلع وقت الأكل فقط ولا يترك خارج الثلاجة، وساعة الأكل نضيف الليمون والخل.

وتابع أن الأسعار خلال هذا الموسم «مولعة» وأسعار الفسيخ والرنجة والملوحة عالية بسبب إيقاف الاستيراد وأزمة العملة، وإقبال المواطنين ضعيف حتى الآن، قائلة: «لسة حركة السوق لم تعمل رغم أنه متبقٍ يومان على العيد.. الناس بتتفرج وتمشى ومحدش بيشترى ولا الناس معاها فلوس».