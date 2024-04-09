إدخال 36 مصابا فلسطينيا و247 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

دخل عبر ميناء رفح البري اليوم الثلاثاء، 36 مصابا و 34 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات محافظات الجمهورية.

صرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأنه تم إدخال 300 شخص يحملون إقامات و320 أخرين يحملون جوازات سفر مصرية، و140 يحملون جوازات سفر أجنبية.

وفي المقابل ، قال المصدر إنه تم إدخال 247 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، منها 93 شاحنة من ميناء رفح البري (35 شاحنة مساعدات، 4 شاحنات غاز، و 54 شاحنة قطاع خاص)، و154 من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة (145 شاحنة مساعدات، و9 شاحنات قطاع خاص) .

الإمارات وقبرص تبحثان جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة

بحثت وزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولى ريم بنت إبراهيم الهاشمى، مع وزيرة الدولة القبرصية للشئون الأوروبية ماريلينا راونا، جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطينى فى غزة، فى ضوء توقّف عمل الممر البحرى بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التى تعرض العمل الإغاثى للخطر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن اللقاء الذي عقد بحضور المحاسب العام لوزارة الخزانة القبرصية اندرياس انطونيادس، شهد استعراض سبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري.

وتمّ التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان ودون عوائق وبشكل مستدام وعبر كل القنوات المتاحة براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.

كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا على ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.

وشدّدت المحادثات على وجوب تحمّل إسرائيل المسئولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.

وفي سياق متصل استشهد فلسطينون وأصيبوا آخرون، اليوم الثلاثاء، فى قصف طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، طال عددا من المناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمدانى.