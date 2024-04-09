الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل تهدد باجتياح رفح حال عدم الوصول لاتفاق لتبادل الأسرى

حرب غزة
حرب غزة

قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قد يحصلون على الضوء الأخضر لبدء عملية برية في رفح حال عدم تحقيق تقدم في صفقة التبادل، وفق نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز".

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مقترح فرنسي بفرض عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

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حكومة الاحتلال: أكبر عدد من شاحنات المساعدات يدخل غزة منذ 7 أكتوبر

كشفت مصادر مقربة من مفاوضات القاهرة لوقف الحرب الإسرائيلية فى غزة، عن انفراجة قريبة للتوصل لاتفاق.

هدنة في غزة

وأوضحت أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، عرض هدنة بعد الفطر فى غزة. 

أعلن وزير الحرب الإسرائيلى، يوآف جالانت، تعليقاً على المحادثات فى القاهرة: "نحن لدينا التزام أسمى بإعادة المخطتفين"، وذلك خلال لقاء مع المجندين الجدد لسلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية. 

نشر في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية؛ مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. 

عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرائمها الوحشية في حق الشعب الفلسطيني، وارتفعت حصيلة العدوان إلى 33207 شهداء و75933 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

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