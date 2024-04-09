صرف مستحقات المخابز خلال فترة عيد الفطر يوميا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مستحقات أصحاب المخابز طوال فترة عيد الفطر

وأكد. الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، وكذلك استمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك الوطنية وشركة بنوك مصر ليتم سداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يومياً خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وكان الدكتور على المصيلحي اعلن إنشاء غرفه عمليات مركزيه بالوزارة واخرى بالقابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع ،مشيرا إلى انه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على ارض الواقع.