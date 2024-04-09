ألمانيا أمام محكمة العدل: ضاعفنا دعم غزة بعد 7 أكتوبر (فيديو)

قال الفريق القانوني لدولة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن عملية تصدير الأسلحة لإسرائيل تجري وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف نحو 25% من صادرات السـلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى، موضحًا أن برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسـلاح لكنها لم تكن أسـلحة قتـالية.

وأشار إلى أن اتهام نيكاراجوا لبرلين بوقف تمويل أونروا ليس صحيحا، مؤكدًا: ضاعفنا الدعم الإنساني لقطاع غزة بعد 7 أكتوبر.

ألمانيا: نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة

ولفت إلى نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، عندما اتهمتها بتسهيل الإبادة في غزة بمساعدة إسرائيل بالأسلحة.

وذكر الفريق القانوني لألمانيا، أنه على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.

بدأت في محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.