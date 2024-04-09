ألمانيا بمحكمة العدل: 25% من الأسلحة المصدرة لإسرائيل هدفها إعادة التصدير (فيديو)

قال الفريق القانوني لدولة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، عندما اتهمتها بتسهيل الإبادة في غزة بمساعدة إسرائيل بالأسلحة.

وأضاف الفريق القانوني لألمانيا، أنه على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل.

وأوضح: "نحو 25% من صادرات السـلاح لم يكن هدفه الاستخدام في إسرائيل بل إعادة تصديره لدول أخرى".

بدأت في محكمة العدل الدولية، أمس الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

فلسطين تطالب بمحاسبة ألمانيا على جرائم الإبادة في غزة

قال أمين سر حركة فتح بهولندا، إن من حق الشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو أوامر محكمة العدل الدولية، مطالبا بمحاسبة ألمانيا على تسهيل جرائم الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الأسلحة الألمانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح أن الشركات الألمانية ضاعفت تصدير الأسلحة إلى إٍسرائيل خلال الفترة الماضية.

وأكد أن ألمانيا انتهكت واجباتها القانونية والدولية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..