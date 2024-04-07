الجالية المسلمة في روما تحيي ليلة القدر في ضيافة الجالية التونسية



شهدت العاصمة الإيطالية روما أمس الجمعة وبمناسبة إحياء ليلة القدر تجمعا لأبناء الجالية التونسية والعربية المقيمة في روما والذي أحتضنه "دار التونسي" (المركز الثقافي والإجتماعي التونسي) بروما.

والذي يحتضن الفاعليات الثقافية والإجتماعية لأبناء الجالية التونسية علي مدار العام ويعمل علي ربط أبناء تونس الخضراء في إيطاليا بثقافتهم وهويتهم العربية الأصيلة كمظلة إجتماعية تضم كل أبناء الوطن تحت ظلالها .



كان في إستقبال الحضور القنصل العام التونسي بروما " مروان الكبلوطي" وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية بروما والدكتور " فوزي المرابط"مدير المركز الثقافي التونسي .



وقد ألقي الكبلوطي كلمة أفتتح بها الأمسية رحب فيها بالحضور من أبناء الجالية التونسية والعربية مؤكدا فيها حرص أعضاء البعثة الدبلوماسية علي دوام التواصل مع أبناء الجالية في إيطاليا مشيرا إلي أن أبواب السفارة التونسية مفتوحة لجميع أبناء الجالية علي مدار الساعة مؤكدا علي إهتمام الدولة وقيادتها السياسية بأبناءها في المهجر وحرصها علي مد جسور التواصل معهم .



وكانت الأمسية قد شهدت حضورا ملحوظا لأبناء الجيل التاني وشباب الجالية التونسية الذين حرصوا علي الحضور من أجل الشعور بالأجواء الرمضانية معا في ظل وجودهم في بلاد المهجر .



وقد أحيا الأمسية الرمضانية الفنان التونسي حسين العطار الذي قام برفع آذان المغرب قبيل بدء الأمسية ليتناول الحضور الإفطار معا علي مائدة رمضانية أمتلئت بأشهي الأطباق التونسية الشهيرة وعلي رأسها الكوسكسي التونسي الشهير والحلويات التونسية المميزة ثم شدا الفنان التونسي بأجمل التواشيح والإبتهالات الدينية التي حولت المكان لخيمة رمضانية وشعور الحاضرين بأنهم في العاصمة التونسية تونس .



كما رحب الدكتور فوزي المرابط مدير المركز بأعضاء البعثة الدبلوماسية و الحضور مؤكدا في كلمته علي أن الدار هي بيت لكل تونسي وعربي مقيم علي الأرض الإيطالية وأنها مفتوحة دائما للجميع وأنه يتحين المناسبات دائما من أجل تجمع أبناء الجالية معا وسماع إقترحاتهم وأرائهم .



وعلي هامش الأمسية ألقي الأديب والشاعر التونسي " عبد الرحمن الكبلوطي" محاضرة بعنوان ; أثر الحضارة العربية التونسية في حضارة صقلية الإيطالية ؛ والتي سرد فيها تاريخ الفتوحات الإسلامية وكيف إمتدت الثقافة والحضارة العربية بعد فتح تونس وتعريبها إلي مدن الجنوب الإيطالي وعلي رأسها صقلية وباليرمو والتي أدت إلي تأسيس دولة عربية في جنوب إيطاليا مازالت أثارها شاهدة علي ذلك المد الحضاري العربي وعلي رأسها قصر المنصوري والذي تغني به الشاعر عبد الرحمن بن محمد الصقلي مشيرا إلي الحقائق التاريخية التي تؤكد علي إستيعاب الصقليين للدين الإسلامي ورحيل العديد من العلماء العرب إلي صقلية لتعليمهم مختلف العلوم وعلي رأسها علم التنظيم والمحاسبة وفي ختام محاضرته وجه الكبلوطي نداء لأبناء تونس الخضراء بضرورة إعتزازهم بلغتهم العربية وثقافتهم الأصيلة الممتدة عبر التاريخ .



كما تم تقديم درع تكريم للأديب سلمه له القنصل " مروان الكبلوطي " والدكتور " فوزي المرابط".



وكان علي رأس الحضور في الأمسية من رموز الجالية العربية في إيطاليا البروفيسور " فؤاد عودة " رئيس جالية العالم العربي في إيطاليا والذي أكد في كلمته أمام الحضور علي تثمينه لدور الجالية التونسية الفعال في المجتمع الإيطالي وحرصها دوما علي إعلاء شأن المرأة العربية في بلاد المهجر وتنمية دور الشباب من أبناءها موجها الشكر للشعب التونسي والقيادة التونسية علي دعمهم الدائم للقضية الفليسطينية وسط تصفيق الحضور .



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و في تصريح خاص أكد القنصل " مروان الكبلوطي " أن شهر رمضان له مكانة خاصة في نفوس أبناء تونس وأنه يأتي كمناسبة لتلاقي أبناء الجالية علي مائدة واحدة لإسترجاع أجواء العائلة الواحدة معربا عن سعادته بوجوده بين أبناء الجالية ومشاركته في إدخال الفرحة علي قلوبهم الأمر الذي يخفف من الشعور بالغربة في بلد المهجر .



الأمر نفسه أكده الدكتور " فوزي المرابط" الذي أكد علي الفاعلية نجحت في تجمع أبناء الجالية معا من مختلف الأطياف والأعمار وهو الأمر الذي يداوم عليه المركز الثقافي التونسي منذ سنوات في تلك المناسبة ولعل هذا العام كان مميزا بحضور القنصل التونسي ممثلا أعضاء البعثة الدبلوماسية التونسية في إيطاليا مشيرا إلي أن المركز يعد نقطة إلتقاء لأبناء تونس في روما وأن مشاركة القنصل إحتفالهم إنما هو رسالة مفادها أن قيادتهم قريبة منهم .



وحول أنشطة المركز فيما يتعلق بأبناء الجيل التاني أكد المرابط أن المركز يقوم بالعديد من النشاطات الإجتماعية والثقافية والتعليمية والتي من شأنها العمل علي ربطهم دوما بهويتهم العربية والعمل في الوقت نفسه علي إندماجهم في المجتمع الإيطالي حتي يكونوا عناصر فعالة فيه مشيرا إلي المحاضرة التي ألقاها الاديب عبد الرحمن الكبلوطي عن أثر الثقافة التونسية في الحضارة الإيطالية والتي هي بالطبع موجهه إليهم مختتما حديثه بتوجيه التهنئة إلي أبناء الجالية العربية في إيطاليا والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك .



أما السيدة آمال عياش الملحق الإجتماعي بالسفارة التونسية بروما فقد وجهت التحية إلي أبناء العرب في إيطاليا عامة وأبناء فلسطين بصفة خاصة معربة عن شعورها بالسعادة لتجمع أبناء الجاليات العربية بمختلف جنسياتهم في تلك الأجواء الرمضانية تحت مظلة المركز الثقافي التونسي الذي هو بيت كل العرب في روما مشيدة بدور المرأة العربية في مجتمع المهجر والتي يقع علي عاتقها الجانب الأكبر من المسؤولية والتي أثبتت قدرتها علي تحملها في شتي المجالات مستشهدة بالشاعر التونسي سيد ولد أحمد الذي قال عن المراة التونسية " نساء بلادي نساءا ونصف" مشيدة بنجاح المرأة التونسية وريادتها دائما في كل المجالات .

أما الأديب عبد الرحمن الكبلوطي فقد أكد في حواره علي ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الأجيال الجديدة من ناحية تعريفهم بتاريخ حضارتهم العربية والعمل علي ربطهم بهويتهم الأصلية حتي لاتتلاشي هويتهم مشيدا بالأمسية الناجحة التي جمعت أبناء الوطن وخاصة الشباب متمنيا إستمرار الإلتقاء بهؤلاء الشباب دوما لتنمية شعورهم تجاه هويتهم وثقافتهم العربية .



واختتم الإعلامي المصري بايطاليا، إكرامي هاشم، “ليلة رمضانية عربية عاشتها الطيور العربية المهاجرة في روما تحت ظل العلم التونسي نقلتهم من واقع الغربة إلي الشعور بدفئ الوطن” .

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