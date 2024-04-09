طفل يدفع حياته ثمنا للهو "بولاعة" في جهينة

لقي طفل في السادسة من العمر يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، مصرعه في حريق أندلع داخل شقة سكنية بدائرة المركز بسبب قيامه بإشعال النيران في مرتبة بشرفة الشقة أثناء لهوه بولاعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى أمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغاً بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة المركز ووجود حالة وفاة.

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين اندلاع حريق في مرتبة إسفنجية بشرفة شقة بالطابق الرابع ملك "محمود . م . ا" 40 سنة حاصل على دبلوم صنايع يقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للشقق والمنازل المجاورة .

ونتج عن الحريق مصرع نجل مالك الشقة الطفل "فارس . م . م . ا" 6 سنوات متأثرًا بإصابته بحروق متفرقه بالجسم وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى حميات جهينة.

وبسؤال كل من والده مالك الشقة المذكور ووالدته "سارة . ا . ع . ع" 33 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان أفادا بمضمون ما سبق وأضافا بأنه أثناء لهو نجلهما المذكور بقداحة “ولاعة” اشتعلت النيران بمرتبة إسفنجية بشرفة الشقة وأمسكت النيران بملابسه مما نتج عنه إصابته ووفاته ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب الحروق المشار إليها ولا توجد شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين ابناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب مصرف مياه بين أرضهم الزراعية نتج عنها إصابة مزارع برش خرطوش في بالقدمين وتمكنت قوات مركز الشرطة من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة وجرى نقل المصاب للمستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من طرف أول "حسين . م . س . ا" 20 سنة مزارع مصابًا برش خرطوش بالقدمين وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزي وعمه "أحمد . س . ا . ح" 57 سنة مزارع.

وطرف ثانٍ كلٍ من "أشرف . م . ا . م" 40 سنة مزارع وشقيقه "حماده . م . ا . م" 42 سنة مزارع والطرفان أبناء عمومه ومقيمان بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقيه خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات على مصرف مياه بأرضهم الزراعية بذات الناحية.

وتم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .