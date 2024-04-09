تخصيص 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع خلال عيد الفطر بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال اجازة عيد الفطر وذلك فى الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وحتى يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على ان تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الثالثه عصراً بجميع المراكز.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، إن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى لبحثها وحلها على الفور.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن او عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

وفي سياق متصل وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المواطنين تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وكذلك بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب واضاف أن تلك الحملات التوعوية تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب مؤكدا على أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع والشركة حريصة على القيام بواجبها التوعوي عن كيفية ترشيد الاستهلاك والتعريف بالطرق المثلى للحفاظ على شبكات الصرف الصحي .

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنطقة سوهاج الأزهرية ووزارة الاوقاف ووزارة الصحة والوحدات المحلية وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي والحد من الإسراف فى المياه فى الأعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك وكذلك قام فريق التوعية بتوزيع برشورات توعوية على المواطنين لتحثهم على الحفاظ على المياه .