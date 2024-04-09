الحزن يسيطر احزان فى ابوكساه وفيديمين بالفيوم بعد تشييع جنازة ربة منزل وشاب

خيم الحزن على أهالي قريتى أبو كساه وفيديمين بالفيوم، بعد تشييع جنازة ربة منزل تم ذبحها بسبب خلافات مع شقيقة "ضرتها" فى قرية ابوكساه و شاب لقى مصرعه فى حادث بالإسكندرية أثناء عودته لقضاء إجازة العيد مع أسرته فى قرية فيديمين.

ففى ساعة متاخرة من الليل أمس شيع المئات من أهالي عزبة كفر البلايط التابعة للوحدة المحلية لقرية ابوكساه بمركز ابشواي، جثمان ربة منزل، والتي لقيت مصرعها ذبحا بالسكين علي يد شقيقة ضرتها.

واتشحت عزبة كفر البلايط بالسواد والحزن، على فقدان السيدة، وأنهار أقارب المتوفية أثناء وصول الجثمان ووقفوا في صفوف لصلاة الجنازة عليها في المقابر، ووقف أحد شيوخ القرية على المقابر يطالب الأهالي بالصبر والرجوع إلى الله.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي بتلقيه بلاغ من نقطة ابوكساه بوقوع جريمة قتل لربة منزل بالعقد الخامس من عمرها ذبحاً بالسكين وبها ثلاثة طعنات متفرقة بجسدها داخل منزلها فى عزبة كفر البلايط التابعة لقرية ابوكساه دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين من خلال المعاينة الأولية مصرع "منى. ر .م 45 عاما"، ربة منزل ولديها 5 من الأبناء، مذبوحة من الرقبة ذبحاً كاملا و3 طعنات متفرقة بجسدها من الرقبة .

وكشفت التحريات قيام شقيقة "ضرتها" بقتلها بسبب معايرتها لها بعدم الانجاب وتهديد استقرارها هي وشقيقتها بأعمال السحر والشعوذة، الامر الذي أثار حفيظتها واشعل روح الانتقام داخلها بالتخلص منها ذبحا القى القبض على المتهمة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تشييع جنازة شاب

وفى قرية فيديمين تم تشييع جنازة لقي مصرعه، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الاسكندريه – القاهرة ويدعى أحمد عبد الشافي جويد 22 سنة، وقد سيطرت حالة من الحزن على أهالى قرية فيديمين ، التابعة لمركز سنورس ، فى الفيوم، عقب مصرع الشاب الذى تعرض لحادث أثناء عودته فى سيارة كان يستقلها فى طريق عودته من اسكندرية إلى محافظة الفيوم ، لقضاء إجازة عيد الفطر مع اسرته .وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق و صرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن ، لدفنه في مقابر اسرته بالفيوم.