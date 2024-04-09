رقية الديب لـ"الوفد": صدفة عمل اجتماعي هادف بأداء كوميدي|ريهام حجاج كسرت الحواجز بيننا

رقية: صدفة حقق نجاح كبير غير متوقع بالنسبة لي

أعربت الفنانة الصاعدة رقية الديب، عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل صدفة، كما انها كشفت تفاصيل شخصيتها بالعمل، وأجواء الكواليس وعلاقتها بالفنانة ريهام حجاج ورأيها فى ردود أفعال الجمهور وما يميز المسلسل عن غيره بالماراثون الرمضاني.

ويضم مسلسل "صدفة" كوكبة من النجوم الشبابية أبرزهم: خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل صدفة

رقية الديب تكشف كواليس شخصيتها فى مسلسل صدفة

أوضحت رقية الديب، خلال تصريحات لـ"الوفد" عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها، قائلة: شخصية فتاة ثرثارة وفضولية ومتقلبة المزاج لأبعد الحدود، تحب التدخل فى حياة الجميع ومعرفة خصوصياتهم وأسرارهم، تستمتع بنقل الأحاديث وإشعال الفتنة، دائماً تعاني من ألم بالمعدة، وتحاول لفت الأنظار لجذب الإنتباه إليها والاهتمام بها، ولكنها فتاة طيبة ومحبة للجميع ولكن لهدف جمع المعلومات عنهم، كما أنني قدمت دور بعيد تماماً عن شخصيتي الحقيقة ولكني استفدت منه كثيراً، وعلمتني أن أكون دائماً واثقة بنفسي وعدم انتظار وطلب الإهتمام من الجميع بطريقة غير صحيحة".

رقية وريهام حجاج

تابعت رقية في حديثها عن كواليس مسلسل صدفة، قائلة: " الكواليس جميلة جداً والأستاذة ريهام حجاج داعم قوى للجميع، متعاونة معنا وتقوم بمساعدتنا لنقدم أفضل ما لدينا، ودائما توجه لنا النصائح بأن نكون على طبيعتنا، فهي بمثابة أختنا الكبيرة، ونجحت في كسر الحواجز بيننا حتي اصبحنا عائلة واحدة، بجانب روحها المريحة وشخصيتها اللطيفة خلف الكواليس، فى الحقيقة كنت انتظر المشاهد التي تجمعني معها، وأصعب لحظة بالنسبة لي هي لحظات انتهاء تصوير مسلسل صدفة.



أضافت رقية في حديثها لـ"بوابة الوفد" عن فكرة مسلسل صدفة، معلقه: " فكرة المسلسل حلوة جداً، وبشكر أستاذ أيمن سلامة على قصة صدفة المليئة بقضايا هامة ومتعددة، ولها جوانب كثيرة أبرزها اجتماعياً حيث أنه تحدث عن أهمية دور الأسرة فى حياة المراهقين لعدم وعيهم الكافي خلال تلك الفترة واحتياجهم لمراعاة واهتمام دائم والمشاركة فى تفاصيل حياتهم، وخاطب أيضاً الآباء والأمهات فى كيفية التعامل مع أبنائهم، مزج القضايا الاجتماعية الهادفة فى شكل كوميدي خفيف ولذيذ على قلوب الجمهور.



عبرت رقية عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على مسلسل صدفة، قائلة: " سعيدة بردود الأفعال سواء على السوشيال ميديا أو فى الشارع المصرى، بإشادات إيجابية وتعليقات الجمهور اللطيفة كانت مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لي، حتى الآن لم أسمع انتقاد سلبي علي العمل، بالإضافة لمتابعة الجمهور لشخصيات المسلسل والتركيز مع الأحداث و تفاصيل الأدوار التي نقدمها والتفاعل معها بشكل لطيف، الحمدلله أن مسلسل صدفة حقق نجاح كبير والرسالة الأساسية للعمل وصلت للجميع بطريقة إيجابية.

أبطال مسلسل صدفةرقية الديب



كشفت رقية ما يميز مسلسل صدفة عن غيره، قائلة: " بأنه عمل متنوع ومختلف تماماً عن الأعمال الدرامية الأخري فى الماراثون الرمضاني، وأحداثه سريعة غير مملة، وخاصة أن قصة مسلسل صدفة تناقش جوانب اجتماعية هامة ولكن فى شكل كوميدي لايت، بالإضافة لإدخال البهجة والسرور فى قلوب الجمهور.

أبطال مسلسل صدفة رقية الديب