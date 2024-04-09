ثوران بركان في أيسلندا والحمم تجري كالأنهار (فيديو)

ثار بركان قوي في أيسلندا للمرة الرابعة خلال 3 أشهر فقط، وحول سماء البلاد إلى اللون الأحمر الناري خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأظهر فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الثلاثاء، حمم البركان تجري كأنها نهر يجري، من شدة الثوران، إذ أن البركان هو الأقوى من بين 4 انفجارات منذ ديسمبر بالقرب من قرية غريندافيك لصيد الأسماك، على بعد نحو 30 ميلاً جنوب غرب عاصمة البلاد.

وأكد مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، أن ثوران البركان أحدث صدعًا في الأرض، يبلغ طوله نحو ميلين.

وجرى إجلاء الآلاف من سكان البلدة بعد الثوران الأولي العام الماضي، وإجلاء عدد صغير من الأشخاص الآخرين الذين عادوا إلى منازلهم مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجرى إخلاء منتجع بلو لاجون الحراري الأرضي في أيسلندا، وهو أحد المعالم السياحية الشهيرة.

اختفاء رجل بعد ثوران البركان

وعلى الرغم من تلقي تحذير قبل بضع دقائق فقط من ثوران البركان الذي أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والحمم البركانية في السماء، قال المسؤولون إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. ومع ذلك، جرى الإبلاغ عن اختفاء رجل بعد سقوطه على ما يبدو في أحد الشقوق التي فتحها البركان.

وتعتبر أيسلندا نقطة بركانية ساخنة، وتقع على حدود تكتونية متباينة حيث تتحرك صفائح أمريكا الشمالية وأوراسيا العميقة تحت سطح الأرض.

تعد الجزيرة موطنًا للعديد من البراكين النشطة، مع حدوث ثورانات بركانية بشكل متكرر نسبيًا من الناحية الجيولوجية.