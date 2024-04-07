بركان "إتنا" بإيطاليا يطلق حلقات بركانية في السماء

في ظاهرة غريبة، أطلق بركان "إتنا" في إيطاليا حلقات بركانية على شكل دوائر في السماء.

ويقول العلماء إن جبل إتنا يشهد هذه الظاهرة النادرة، الناجمة عن إطلاق مستمر للأبخرة والغازات، أكثر من أي بركان آخر على وجه الأرض.

وخرجت الحلقات من حفرة جديدة فتحت يوم الثلاثاء على قمة إتنا.

وجبل إتنا بركان نشط على الساحل الشرقي من صقلية، بالقرب من ميسينا وقطانية. ومن أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن.

جبل إتنا هو أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد يكون في حالة مستمرة من الانفجارات، وهي أحيانا مدمرة جدا، لكن لا تعدّ عموما بأنها بالغة الخطورة، والآلاف من الناس يعيشون على المنحدرات والمناطق المحيطة بها.

وخلال العام الماضي وبينما تغطي الثلوج فوهته ومنحدراته، ثار بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي يعد البركان الأكثر نشاطا في أوروبا.

وأمكن رؤية الحمم البركانية وهي تتدفق بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية.

وتم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيليني الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ووثقت مقاطع فيديو الحمم وهي تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية والذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

الجدير بالذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاع نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين في أغسطس الماضي.

ووفقا للمعهد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرا إلى 3357 مترا.

ووثقت مقاطع فيديو الحمم وهي تندفع من فوهة البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية والذي يعد أطول بركان في القارة الأوروبية ويتمتع بحالة نشاط مستمرة منذ عام 2013.

الجدير بالذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاع نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين في أغسطس الماضي.

ووفقا للمعهد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا في زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرا إلى 3357 مترا.