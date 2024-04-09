بوريل: مظلة الدفاع الأمريكية قد تغلق قريبا وعلى أوروبا الاعتماد على نفسها

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مظلة الدفاع الأمريكية قد تغلق قريبا وعلى أوروبا الاعتماد على نفسها، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الثلاثاء.

وتخشى دول أوروبا من عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الخامس من نوفمبر المقبل، الذي هدد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تدفع.

تهديدات ترامب حال توليه الرئاسة الأمريكية

وقال ترامب: "قلت إن على دول الناتو أن تدفع فواتيرها، وإذا لم تدفع، فلن نقوم بحمايتكم".

وأضاف أنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف.

كما اعتبر ترامب أن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "قلة احترام" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي جو بايدن، موضحًا أنه لم يكن ذلك ليحدث قط في عهد إدارة ترامب.

ووصل بوريل ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى الشرق الأوسط، في زيارتين منفصلتين لمحاولة وقف امتداد الحرب إلى لبنان والضفة الغربية وممرات الشحن في البحر الأحمر.