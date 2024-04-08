أمريكا ترحب بالخطوات المتخذة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

أعلن البيت الأبيض، أن بلاد ستواصل الضغط على الإسرائيليين بخصوص مسألة المساعدات لقطاع غزة، وأكثر من 300 شاحنة دخلت غزة أمس وهناك حاجة لدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

ورحب البيت الأبيض خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وفي سياق متصل، حملت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

واستنكرت النتشة في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، اليوم الاثنين بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ الرؤية السياسية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية من خلال القيام بجميع الإجراءات لإعادة احتلالهما وتهجير أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين وإعادة التوزيع الديموغرافي لهما.

وأكدت انتهاك إسرائيل بأفعالها كافة القوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، مما تسبب في حدوث مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، محذرة في الوقت نفسه من خطورة توسع الحرب في غزة على المستوى الإقليمي.

ولفتت إلى حالة التمزق التي يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بسبب العديد من المسائل العالقة، والتي من بينها عدم إنجاز صفقة تبادل الأسرى حتى الآن مع الفصائل الفلسطينية، واصفة الخطوات الداعية لإيقاف بيع الأسلحة لإسرائيل بـ"الجيدة".

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشابة (لم تعرف هويتها بعد) برصاص الاحتلال قرب طوباس.. مضيفة أن الاحتلال أغلق الحاجز بكلا الاتجاهين؛ ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي وقت سابق.. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم "بلاطة" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر في المخيم إن عددا من مركبات الاحتلال وجرافتين اقتحمت المخيم، ونشر الاحتلال القناصة فوق أسطح عدد من المنازل، وسمع أصوات إطلاق الرصاص الحي، دون التبليغ عن إصابات.. موضحة أن جنود الاحتلال قاموا باقتحام أحد المراكز الثقافية في المخيم، وتفتيشه.